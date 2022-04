Bundesbank: Wirtschaft stagniert

Frankfurt am Main. Die deutsche Wirtschaft hat nach Einschätzung der Bundesbank zu Jahresbeginn stagniert. Vor Ausbruch des Ukraine-Kriegs am 24. Februar hätten demnach die Lieferengpässe in der Industrie zwar etwas nachgelassen, wie die deutsche Zentralbank am Freitag in ihrem Monatsbericht weiter mitteilte. »Die wirtschaftlichen Auswirkungen des Krieges dürften gleichwohl die eigentlich angelegte kräftige Erholung erheblich schwächen«, warnten die Bundesbank-Volkswirte. (Reuters/jW)