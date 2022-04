Höchststand bei Rüstungsexporten

Berlin. Die deutsche Rüstungsindustrie hat im vergangenen Jahr Kriegswaffen im Wert von 1,51 Milliarden Euro exportiert. Das geht aus der Antwort des Wirtschaftsministeriums auf eine Anfrage der Linken-Abgeordneten Sevim Dagdelen hervor, wie der Spiegel am Freitag meldete. Demnach stieg der Wert der Waffenlieferungen auf den höchsten Wert seit 2017. Mehr als 60 Prozent gingen in sogenannte Drittstaaten außerhalb von NATO und EU. Die zehn Hauptempfängerländer für deutsche Waffenexporte waren im vergangenen Jahr Ägypten, Israel, Katar, die Türkei, Großbritannien, Norwegen, Italien, die Niederlande, Lettland und Österreich. Insbesondere die Waffenlieferungen an die Türkei trotz Ankaras völkerrechtswidriger Invasionen im Irak und Syrien machten das Beschwören einer wertegeleiteten Außenpolitik durch die Ampelregierung zur bloßen Farce, so Dagdelen. (jW)