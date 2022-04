Erneut mehrere Verletzte in Jerusalem

Jerusalem. Israelische Einsatzkräfte haben rund um den Tempelberg in Jerusalem erneut mehrere Menschen verletzt. Wie ein AFP-Fotograf berichtete, stürmten israelische Polizisten am Freitag das Gelände der Al-Aksa-Moschee und setzten Tränengas sowie Gummigeschosse gegen palästinensische Jugendliche ein. Nach Angaben des Palästinensischen Roten Halbmonds wurden mindestens 31 Palästinenser verletzt, zwei von ihnen schwer. Etwa ein Dutzend Verletzte sei ins Krankenhaus gebracht worden. Bereits in der zurückliegenden Woche waren in Jerusalem mehr als 200 Menschen verwundet worden. Am Donnerstag hatten mehrere Minister arabischer Staaten bei einem Treffen in Jordanien Israel zum Respekt vor der Al-Aksa-Moschee aufgefordert und die »Angriffe gegen Gläubige« auf deren Gelände als »grobe Provokation der Gefühle von Muslimen überall« bezeichnet. (AFP/jW)