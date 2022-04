Polen: Tote nach Explosionen in Grube

Warschau. Bei einem Grubenunglück im Süden Polens sind mindestens vier Menschen ums Leben gekommen und 20 weitere verletzt worden. Nach sieben Menschen wurde nach den zwei Explosionen in dem Braunkohlebergwerk in Pawlowice Slawskie noch gesucht, wie die Behörden und der Bergwerksbetreiber JSW am Mittwoch mitteilten. In dem Braunkohlebergwerk hatte sich nach Angaben des Betreibers kurz nach Mitternacht in einer Tiefe von tausend Metern eine erste Methangasexplosion ereignet. Zu diesem Zeitpunkt hätten sich 42 Grubenarbeiter in dem betroffenen Bereich aufgehalten. Viele von ihnen hätten Verbrennungen erlitten. Eine zweite Explosion ereignete sich, als sich Rettungskräfte unter Tage um die Verletzten kümmerten. (AFP/jW)