Schwere Gefechte im Jemen trotz Waffenruhe

Sanaa. Gut zwei Wochen nach Beginn einer Waffenruhe im Jemen ist es zu schweren Gefechten gekommen. Diese sollen sich am Mittwoch in der umkämpften Provinz Marib zwischen den Ansarollah (»Huthi«) und Truppen der seit Jahren nicht mehr legitimierten Regierung zugetragen haben, wie dpa aus Militärkreisen erfuhr. Die Ansarollah sollen an Maribs südlicher Front einen großen Angriff gestartet haben, warf das Medienbüro der »Regierungstruppen« via Kurznachrichtendienst Twitter den Gegnern vor. In dem Land war am 2. April eine Waffenruhe in Kraft getreten, die erste landesweite Feuerpause seit 2016. (dpa/jW)