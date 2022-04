Der erste Punk

Chris Bailey, Sänger und Gründungsmitglied der australischen Punkband der ersten Stunde The Saints, ist tot. Er verstarb 65jährig am 9. April, wie es in einem Statement der Gruppe in den sozialen Medien hieß: »Chris lebte ein Leben aus Poesie und Musik und strandete für immer in einer Samstagnacht.« Bailey wurde 1957 in Belfast geboren. Seine Eltern wanderten noch während seiner Kindheit nach Australien aus und zogen nach Brisbane. Dort gründete er zusammen mit Ed Kuepper und Ivor Hay in den frühen 70ern The Saints. Im Jahr 1976 erschien die Single »(I’m) Stranded«, die gemeinhin als weltweit eines der ersten auf Vinyl gepressten Lebenszeichen von Punk gilt. Im Jahre 2021 wurde die australische Originalsingle von »(I’m) Stranded« auf dem Label Fatal Records in die Raritätensammlung der John Oxley Library, der Staatsbibliothek von Queensland, aufgenommen. (jW)