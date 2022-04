Nachschlag: Leichen im Keller

Christine Schroeder/NDR Trügerische Erinnerungen: Die Vergangenheit war nicht so, wie Borowski immer dachte (August und Axel Milberg, r.)

Das war eine schöne Erinnerung an die siebziger Jahre in der BRD, die man im Rückblick gerne als nicht enden wollenden Sommer mit Love and Peace in Erinnerung hat, obwohl Westdeutschland total miefig und spießig war, bestens auf den Punkt gebracht in den Filmen Rainer Werner Fassbinders – oder eben den Fernsehkrimis, allen voran »Derrick«, wo im Garten einer jeden Villa im Speckgürtel Münchens trotz aller oberflächlichen Normalität ein Toter begraben war. Beim aktuellen »Tatort« »Borowski und der Schatten des Mondes« liegen die Leichen zur Abwechslung im Wald, pittoresk umwuchert von Baumwurzeln. Noch gruseliger als die Sonntagabendunterhaltung war aber um 21 Uhr auf Nachrichtenkanälen wie Welt-TV die öffentliche »Kritik und Selbstkritik« der Familienministerin Anne Spiegel (FDP). Kurze zynische Rückfrage: Gibt es sonst eigentlich Mitleid mit den ungezählten Frauen, die sich selbstlos bei Familie und Arbeit ruinieren? Nein, sie werden im Grunde bestraft dafür, dass sie so »dumm« sind. (jt)