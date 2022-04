Rausch und Rechtsbeistand

Sammlung Österreichisches Filmmuseum Von jeher verschwistert: Avantgarde und Alkoholismus

Es gibt gute Gründe, die Diagonale, die in Graz stattfindende Leistungsschau (5. bis 10. ­April) des österreichischen Films, Festivals wie der Berlinale vorzuziehen: Die Besucher sind nicht gezwungen, ihre Tage am Investoren­unort Potsdamer Platz zuzubringen, und wer sich ausreichend Pausen gönnt zwischen den Filmen, der kann hervorragend essen. Diesmal gab es sogar ein »historisches Special« zum Thema Rausch. Die beiden Festivalleiter Sebastian Höglinger und Peter Schernhuber versichern: Rausch ist »ein zentraler Topos des österreichischen Kinos«. Auch wenn die Szene klein und familiär erscheinen mag – für ein facettenreiches Wochenende ist die österreichische Filmproduktion allemal gut. Nicht zuletzt deshalb, weil Fördergelder in formal und inhaltlich Anspruchsvolles fließen, anstatt billigen Kommerz mit Steuergeldern zu sponsern.

Ein Alkoholproblem hat auch der alternde Schlagersänger in Ulrich Seidls »Rimini«, der an der Adriaküste vor Seniorengruppen auftritt und sich für sexuelle Diestleistungen bezahlen lässt. In diesem Hochamt der Tristesse, das als bester Spielfilm ausgezeichnet wurde, hat der greise Hans-Michael Rehberg einen letzten Auftritt als dementer Vater. Als bester Dokumentarfilm wurde Sabine Derflingers »Alice Schwarzer« ausgezeichnet, und überhaupt war die Dokumentarschiene besonders ergiebig: Ein Höhepunkt war Constantin Wulffs Film über die Wiener Arbeiterkammer »Für die vielen«. Mit Mitteln des »Direct Cinema« gelingt ein Porträt dieser einzigartigen Institution in vielen Stimmen. Es geht um Rechtsbeistand für um ihren Lohn geprellte Arbeitnehmer und um eine PR-Kampagne zum 100. Jubiläum – bis die Coronakrise in den Alltag eindringt, die eigentlichen Themen zur Seite schiebt und die Arbeit behindert. Eine Reaktion auf diese Krise ist Gerald Igor Hauzenbergers Film »Denn sie wissen, was sie tun«. Der Wiener Filmemacher beobachtete die Proteste gegen die Coronamaßnahmen in Österreich, sprach mit ihren Protagonisten und deren Gegnern. Er erwarb sich das Vertrauen des tiefgläubigen Maßnahmenkritikers Alexander Ehrlich, sprach mit dem – so sein Selbstverständnis – »Haltungsjournalisten« Michael Bonvalot, der von den Demons­trationen berichtet, und mit Numan Mohammad – einst aktiv bei den Protesten Geflüchteter, jetzt Demonstrant gegen die Coronapolitik. Soviel Differenzierung schien auf das Diagonale-Publikum provokant zu wirken: Dem nach einer Vorführung anwesenden Ehrlich – Markenzeichen Andreas-Hofer-Hut – wurden keine Fragen zu seiner Rolle in dem Film gestellt. Das Publikum nutzte die knappe Zeit lieber, um seine erwartbar abweichende Meinung zu artikulieren. Unerwartete Aktualität wuchs Juri Rechinskys Film »Signs of War« zu, der den Fotojournalisten Pierre Crom und dessen Reisen auf die Krim und in die Ostukraine ab 2014 in den Mittelpunkt stellt. Seine Bilder, die ja einer Einordnung dringend bedürfen, sind unterlegt mit dramatisch waberndem Sound und einem den ganzen Film tragenden, langatmigen Erlebnisbericht Croms, in dem er erstaunlich wenig zur Einordnung und Analyse des Gezeigten beiträgt.

In einer ganz speziellen Grauzone zwischen Spielfilm und Dokumentarismus bewegt sich das Duo Tizza Covi und Rainer Frimmel, die in einer Retrospektive präsentiert wurden und denen im Moment auch eine Fotoausstellung in der Camera Austria gewidmet ist. Covi und Frimmel arbeiten mit Laiendarstellern aus Milieus am Rande der Gesellschaft, mit denen sie lange Zeit verbringen und behutsam Geschichten entwickeln. So ist eine ganze Reihe mit Zirkusartisten in Italien entstanden. Reinhard Braun spricht zutreffend von »visuellem Humanismus«. Mit Friederike Pezold wurde zudem eine vergessene Pionierin der Videokunst präsentiert. Dass in Österreich der Experimentalfilm noch einen Nährboden hat, spiegelt sich in der eigenen Reihe »Innovatives Kino« – unverständlich bloß, dass der Preis in dieser Kategorie ausgerechnet an Anna Spanlang für eine Halde aus Handyvideos ging, die eine Künstlerinnenclique zeigt, wie sie in wechselnden Ländern abhängt, irgend etwas filmt oder Ausstellungen aufbaut. Dabei mangelte es nicht an formal ambitionierten Arbeiten, etwa von Viktoria Schmid oder Karin Fisslthaler, und originellen Beiträgen wie dem Animationsfilm »In the Upper Room« von Alexander Gratzer. Höhepunkt war aber vielleicht das Kurzfilmprogramm unter dem Motto »Prost!« am späten Samstag abend, bei dem ans Publikum Schnaps ausgeschenkt und aufs schönste demonstriert wurde, wie gerade in Österreich Avantgarde und Alkohol eng verschwistert sind.