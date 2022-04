Anton Denisov/SNA/IMAGO Schach, das ewige Spiel: Der Nachwuchs fordert den Großmeister (Moskau, 16.3.2022)

Der Bundesverband Freier Radios und die baden-württembergische Assoziation freier Gesellschaftsfunk laden wieder ein zum Radiocamp nach Markelfingen. Fünf Tage lang kann man Ende Mai am Bodensee das für jedermensch erlernbare Handwerk des Rundfunkens kennenlernen. Es werden Kurse angeboten in Radiokunst, Journalismus, Moderation und Musik. Frühbucher bekommen bei einer Anmeldung bis 30. April einen Preisnachlass, für Interessierte, die gerade nichts übrig haben, lassen sich die Veranstalter etwas einfallen. Termin: 25. bis 29. Mai, Information und Anmeldung hier: radioca.mp.

Das immer wieder totgesagte Medium Radio ist übrigens quicklebendig. Nach den jüngsten Erhebungen der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse (Ausgabe »MA 2022 Audio I«) schalten 52 Millionen Bundesbürger täglich ihren Rundfunkempfänger ein, die durchschnittliche tägliche Verweildauer lag zuletzt mit 254 Minuten sogar noch etwas höher als vor zehn Jahren. Also: Greif zum Mikro, Kumpel, da geht was!

Und das geht im Ohrensessel in der Feiertagswoche: BR Klassik sendet den »Konzertabend: In memoriam Michail Jurowski«. Der kürzlich in Berlin verstorbene russische Dirigent leitet das Rundfunksinfonieorchester Berlin bei Schostakowitschs Suite nach Gedichten von Michelangelo Buonarroti sowie Peter Tschaikowskys Symphonie »Manfred« (RBB 2006, Mi., 20.05 Uhr). Der Bundesbürger ist aufs Huhn gekommen, immer öfter hört man die Viecher auch in der Stadt gackern. Wie man sie am besten hält, verrät in der Reihe »Marktplatz« die Sendung »Was tun mit dem Huhn?« (Do., 10.08 Uhr, DLF). Über die Feiertage hinweg bringt »Essay und Diskurs« auf Deutschlandfunk drei Features über das urewige Trendspiel Schach: »Werden die Frauen das Schachspiel erobern?« (Fr.), »Schach, der Diener vieler Herren« (So.) und »Wahnsinn mit Methode« (Mo., jeweils 9.30 Uhr). Das umtriebige Duo Georg Seeßlen und Markus Metz zeichnet verantwortlich für »Das Feature« am Karfreitag, sie zeigen das »Traumland Deutschland, durch fremde Augen gesehen« (»Das Feature«, DLF 2019, 20.05 Uhr). Der Hörspielhammer der österlichen Hinrichtungsfeierlichkeiten ist der Zweiteiler »Jerschalaim – Jerusalem« nach Vorlage der Pilatus-Kapitel aus Bulgakows »Der Meister und Margarita«, mit einem Erlöser, der es so bös am Kreuz hat, dass er nicht wieder aufstehen mag (»Hörspiel«, NDR 1991, Sa., 17 Uhr und So., 18 Uhr, NDR Kultur). Direkt im Anschluss Mord und Totschlag in einer Liveübertragung der »Elektra« von Richard Strauss aus der New Yorker Met. Donald Runnicles dirigiert das Hausorchester und Nina Stemme hat die Titelrolle (Sa., 19 Uhr, DLF Kultur, NDR Kultur und SR 2).

Kinderprogramme über Ostern: WDR 5 sendet am Sonntag das hochkarätig besetzte Hörspiel »Lotta, Opa Heinrich und die beklauten Diebe« (WDR 2019, 7.04 Uhr) und abends den ersten Teil von Lindgrens »Die Brüder Löwenherz« (WDR 2011, 19.04 Uhr, zweiter Teil Montag, selbe Uhrzeit). Am Montag morgen gibt es in »Kakadu« das Hörspiel »Papierflieger, die wirklich fliegen« (7.30, DLF Kultur) und im Anschluss ebendort das Stück »Der Weg durch die Wand« nach Geschichten von Robert Gernhardt (8.05 Uhr). Zum Ende des langen Wochenendes bietet sich an die Hörfassung der »Schlimmen Liebschaften« von Pierre-Ambroise-François Choderlos de Laclos (DRS 1978, Mo., 22 Uhr, MDR Kultur). Sonst? Segnet auch heuer wieder der Papst den Uri und den Orban, aber für dieses Brimborium war in dieser Kolumne leider kein Platz mehr.