Läuft nach Plan

In Kassel laufen die Vorbereitungen für die Documenta 15 auf Hochtouren. Gut zwei Monate vor der Eröffnung der Weltkunstschau liege man im Zeitplan, sagte die Generaldirektorin der Documenta, Sabine Schormann. »Infrastruktur wird organisiert, und die künstlerischen Beiträge nehmen zunehmend Gestalt an«, erläuterte sie. Sehr viel »Lumbung« werde zu sehen sein, kündigte Schormann an. »Lumbung« ist das indonesische Wort für eine gemeinschaftlich genutzte Reisscheune, in der die überschüssige Ernte zum Wohle der Gemeinschaft gelagert wird. Diese Tradition des Teilens will das von dem Inselstaat stammende Künstlerkollektiv Ruangrupa, das die künstlerische Leitung innehat, auf die Ausstellung in Nordhessen übertragen. Die Besucherinnen und Besucher erwarte eine vielfältige, experimentelle, auf kollektiven Prozessen aufbauende Schau. »Man wird die Documenta Fifteen als einen sinnlichen Ausstellungsbesuch mit – unter anderem – Malerei, Installationen, Filmen oder auch Musik und Performance erleben können«, kündigte Schormann an. (dpa/jW)