Verdi und AOK erzielen Tarifergebnis

Berlin. In den Tarifverhandlungen für die rund 50.000 Beschäftigten bei der Krankenkasse AOK und dem IT-Dienstleister ITS-Care wurde »ein tragfähiges Tarifergebnis« erzielt, wie die stellvertretende Verdi-Vorsitzende Christine Behle am Mittwoch mitteilte. Ab 1. Dezember steigen die Löhne um 3,1 Prozent, in den unteren Lohngruppen überproportional. Außerdem wurde eine Coronaprämie vereinbart. Die Einigung gilt nicht für die AOK Nordost. (jW)