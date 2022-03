Kitas vor dem Kollaps

IMAGO/Hartenfelser Kampfbereit: Kitabeschäftigte streiken am 8. März in Kassel

Sozialarbeiter und Erzieher haben in der Pandemie immense Mehrbelastungen bewältigt, allzuoft über ihre Kräfte hinaus, anerkannt wird das kaum. Auch die zweite Verhandlungsrunde im Sozial- und Erziehungsdienst ging am Dienstag ergebnislos zu Ende. Verdi und der Beamtenbund DBB machen die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) für das Scheitern verantwortlich und kündigen Protestaktionen an.

In den nächsten Tagen und Wochen wolle man die Gewerkschaftsmitglieder über den Stand der Verhandlungen informieren und über das weitere Vorgehen beraten, erklärte der Verdi-Vorsitzende Frank Werneke in einer Mitteilung vom Dienstag. Er sei sich sicher, dass es vor der nächsten Verhandlungsrunde zu heftigen Reaktionen kommen werde. »Mit ihrem Verhalten sind die Arbeitgeber für die Zuspitzung des Konfliktes verantwortlich.« Man sei über die Haltung der VKA enttäuscht, so Werneke. Wenn es darum gehe, wie die Arbeitsbedingungen verbessert und die Berufe aufgewertet werden könnten, »seien nicht einmal Ansätze für Kompromisslinien gefunden worden«.

Der DBB-Bundesvorsitzende Ulrich Silberbach warf der Kapitalseite »Realitätsverweigerung« vor. »Hinsichtlich der Aufwertung der Berufe in der frühkindlichen Bildung und der Sozialen Arbeit ist eine konstruktive, tiefergehende Diskussion kaum möglich«, sagte er am Dienstag. Und wenn es darum gehe, Erzieher und Sozialarbeiter zu entlasten, dann werde »praktisch komplett geblockt«. Besonders irritierend sei, dass von den VKA-Verhandlern nicht einmal konstruktive Gegenvorschläge kämen.

Nach Berechnungen des Deutschen Jugendinstitutes fehlen bis zum Jahr 2025 allein in Kindergärten, Krippen und Horten rund 300.000 Fachkräfte. »In der Sozialarbeit und in der Behindertenhilfe sieht es keinen Deut besser aus«, betonte Werneke. Ohne Gegenmaßnahmen laufe man »sehenden Auges auf chaotische personelle Verhältnisse in Kitas und in den sozialen Einrichtungen zu«. Werneke warf dem VKA vor, keine Lösung für den Fachkräftemangel anstreben zu wollen.

Ähnlich argumentierte Silberbach: »Die kommunalen Arbeitgeber haben das Ausmaß der Personalnot und die damit verbundene permanente Belastung offenbar immer noch nicht verstanden.« Anders sei ihr Verhalten nicht zu erklären. Statt neue Fachkräfte zu gewinnen, drohe eine drastische Abwanderung von Beschäftigten – während die Aufgaben der übrigen immer größer würden.

In der Tarifauseinandersetzung wird für rund 330.000 kommunale Beschäftigte verhandelt. 245.000 von ihnen arbeiten als Erzieher, 55.000 sind in der Sozialarbeit tätig und 30.000 in der Behindertenhilfe. Gestritten wird dabei nur indirekt über die Entgelte. Die Gewerkschaften wollen vielmehr erreichen, dass die Beschäftigten in den Entgelttabellen des öffentlichen Dienstes höher eingruppiert werden. Ihre Arbeit soll damit aufgewertet werden. Erreicht werden soll zum Beispiel, dass Erzieher künftig in die Entgeltgruppe S 8 b hochgestuft werden. Damit würden Berufsanfänger 2,2 Prozent mehr Gehalt erhalten. Ihr Monatsverdienst stiege auf rund 2.943 Euro. Nach zehn Jahren läge der Verdienst dann um knapp elf Prozent höher als bislang und stiege auf 4.106 Euro.

Der VKA lehnt eine pauschale Aufwertung der Beschäftigten ab. Verhandlungsführerin Karin ­Welge (SPD), Oberbürgermeisterin von Gelsenkirchen, betonte am Dienstag, es bleibe bei der Prämisse, »dass grundsätzlich nur gestiegene Anforderungen eine Aufwertung für die Beschäftigten im kommunalen Sozial- und Erziehungsdienst mit sich bringen können«.

Dass die Gewerkschaften auf Streiks verzichten werden, wie es sich der VKA wünscht, bleibt abzuwarten, scheint aber unwahrscheinlich. Nach dem ersten Verhandlungstermin Ende Februar hatten die Gewerkschaften ihren Forderungen bereits mit einem Streiktag Nachdruck verliehen.