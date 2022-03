Protest gegen Putschhelfer

privat Protest gegen Bolsonaros Steigbügelhalter Sergio Moro vor der Bucerius Law School (Hamburg, 22.3.2022)

So werden Referenten an der vornehmen Hamburger Bucerius Law School wohl selten begrüßt. Als der Gast aus Brasilien mit dem Taxi an der Jungiusstraße nahe Dammtorbahnhof vorfährt und eilig auf einen Nebeneingang der privaten Hochschule zugeht, rufen ihm Demonstranten »Faschist!« hinterher. Mit dieser Einlage und einer auch sonst wütenden Kundgebung protestierten Gruppen der brasilianischen Community Hamburgs und Studierende der Universität am Dienstag gegen den Auftritt von Sergio Moro an der Hochschule. Der Mann war Bundesrichter in Brasilien und bis April 2020 Justizminister im Kabinett des faschistischen Präsidenten Jair Bolsonaro. Entsprechend groß ist die Wut der Demonstranten.

Der Jurist gilt als derjenige, der 2016 entscheidend zum Parlamentsputsch gegen Präsidentin Dilma Rousseff von der Arbeiterpartei PT beigetragen hat. Zwei Jahre später verurteilte er im Rahmen der Operation »Lava Jato« (Operation Autowäsche), die vorgeblich die Korruption im Land bekämpfen sollte, den früheren, ebenfalls von der PT gestellten Präsidenten Luiz Inácio da Silva – genannt Lula – zu einer Freiheitsstrafe von zwölf Jahren. Und das mit Hilfe fingierter Beweise, wie später herauskam. Der als klarer Favorit gehandelte Lula konnte in der Folge nicht zur Präsidentschaftswahl antreten, und der Weg war frei für Moros Freund Bolsonaro.

Bei der Präsidentschaftswahl im Oktober will Sergio Moro nun selbst kandidieren. Dabei tritt er – Ironie der Geschichte – gegen Lula an, gegen den er keine Chance haben dürfte. In der Hamburger Bucerius Law School referierte Moro am Dienstag unter der Überschrift »Wohin steuert Brasilien?« über die wirtschaftlichen Perspektiven seines Heimatlandes. Veranstalter war der Hamburger Lateinamerikaverein (LAV), in dem sich Unternehmen zusammengetan haben, darunter die Crème de la Crème der großen Konzerne. Die Bucerius Law School gehört zu den Mitgliedern des Vereins, ihr Logo prangte neben dem des LAV auf der Einladung.

Zum Protest gegen den Moro-Auftritt hatte unter anderem die AG Antifaschismus der Universität aufgerufen. Für Lene Greve von der AG Brasilien der Uni, die die Proteste am Dienstag mit organisiert hat, ist es schwer nachvollziehbar, dass die Hochschule einen Mann mit so zweifelhaftem Renommee in ihren Räumen auftreten lässt. »Wir finden es höchst bedenklich, dass eine Wissenschaftseinrichtung eine solche Veranstaltung unterstützt«, sagte sie am Rande der Demo gegenüber jW. In ihrer Rede vor den Demonstranten wies Greve darauf hin, dass die deutsche Wirtschaft den Amtsantritt Bolsonaros im Januar 2019 weithin bejubelt hatte. Sie zitierte Worte des LAV-Hauptgeschäftsführers Orlando Baquero, der damals den von Bolsonaro geplanten neoliberalen Umbau Brasiliens als förderlich für deutsche Wirtschaftsinteressen begrüßt hatte.

Auf der Homepage des LAV findet sich noch ein Beitrag der Konrad-Adenauer-Stiftung vom April 2019, der diese Position widerspiegelt. In dem Text wird Bolsonaro nach seinen ersten Wochen im Amt unumwunden gefeiert. »Entgegen aller Befürchtungen – und entsprechend negativer Berichterstattung gerade auch in vielen deutschen Medien« seien die Institutionen »der viertgrößten Demokratie der Welt zum jetzigen Zeitpunkt in einem guten Zustand«, heißt es da. Der Präsident habe eine »überraschend starke Regierungsmannschaft«. Die beiden »schon wenige Wochen nach Amtsantritt eingebrachten Reformen« hätten das Potential, »dem jahrelangen politischen Stillstand ein Ende zu setzen«.

Auf jW-Anfrage verteidigte der Pressesprecher der Bucerius Law School, Jonathan Schramm, die Veranstaltung. Sie sei vom LAV »initiiert und durchgeführt« worden. Im Rahmen einer langjährigen Partnerschaft zwischen LAV und Hochschule habe der Verein »immer wieder Veranstaltungen bei uns in eigener Regie durchgeführt, ohne die Verpflichtung, das Programm der Veranstaltung mit uns abzustimmen«, so Schramm. Er fügte hinzu: »Hätte es sich dabei um eine Hochschulveranstaltung gehandelt, wären wir wahrscheinlich zu einem anderen Ergebnis oder Veranstaltungsformat gekommen.« Auf die Person Moros und die Kritik an ihm ging der Sprecher nicht ein.