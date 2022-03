Liberale im »Cum-Ex«-Strudel

Stefan Zeitz/imago images »Hat geklappt« – Hermann Otto Solms im vergangenen Mai

Hanno Berger ist zurück in der deutschen Heimat. Nach zehn ruhigen Jahren im Schweizer Exil, zuletzt allerdings auch dort hinter Gittern, haben die Eidgenossen den König der Steuerdiebe an die BRD-Justiz ausgeliefert. Berger gilt als Schlüsselfigur des »Cum-Ex«-Skandals, als der Architekt des kriminellen Netzwerks, das insbesondere zwischen 2006 und 2012 die Steuerkassen Deutschlands und anderer EU-Staaten um Milliarden erleichtert hat.

Am 4. April beginnt vor dem Landgericht Bonn der erste Prozess gegen Berger. Konkret vorgeworfen wird ihm besonders schwere Steuerhinterziehung in drei Fällen. Er soll Banken zur Beteiligung an den »Cum-Ex«-Geschäften bewogen, die notwendigen Strukturen aufgebaut und Investoren über den illegalen Charakter getäuscht haben. Das ist jedoch nur ein Teil der Vorwürfe, mit denen die Gerichte Berger in den nächsten Monaten konfrontieren werden: Bereits am 12. April will das Landgericht Wiesbaden einen weiteren Prozess gegen den Steueranwalt eröffnen, bei dem es unter anderem um Urkundenfälschung geht.

Wenig begeistert von der öffentlichen Aufmerksamkeit für Berger dürfte die FDP sein. Denn zuletzt hatten WDR-Recherchen eine Nähe zwischen dem Steuerdieb und prominenten Parteivertretern dokumentiert, die das Zeug dazu hat, die Liberalen mit in den »Cum-Ex«-Sumpf zu ziehen. So zeigen die Unterlagen etwa, dass Berger sich im September 2008 in Wiesbaden mit dem damaligen FDP-Finanzpolitiker Hermann Otto Solms getroffen hat. Zu jener Zeit wollte die »Groko« ausländische Stiftungen deutscher Staatsbürger strenger besteuern – auch rückwirkend. Ein Vorhaben, das Berger und den Milliardären, für die er die Steuerlast zu minimieren pflegt, missfiel.

Solms werde sich um die Sache kümmern, teilte Berger daraufhin einem Kontakt per E-Mail mit. Auch habe der FDP-Mann zugesagt, einen von ihm lancierten Sachverständigen für eine Sitzung des Finanzausschusses vorzuschlagen. Wie Tagesschau. de am Montag berichtete, hielt Solms’ Büro Berger zum weiteren Verlauf des Gesetzgebungsprozesses regelmäßig auf dem laufenden. Im November ließ ein Solms-Mitarbeiter Berger wissen, er habe Kontakt zu einem Landeswirtschaftsminister, der versuche, den Finanzminister einzubinden. »Vielleicht klappt ja was«. Hat geklappt. Letztlich wurden die geplanten Änderungen am Außensteuergesetz nicht rückwirkend eingeführt.

Auch nachdem die »Cum-Ex«-Geschäfte 2009 bekanntgeworden waren und es politisch darum ging, sie zu beenden, ließ sich die FDP vor Bergers Karren spannen. So forderte der Steueranwalt, als das Finanzministerium laut einem Verwaltungsschreiben entsprechende Regeln einführen wollte, Solms und Co. auf, sich an »geeigneter Stelle gegen das beabsichtigte BMF-Schreiben« einzusetzen – aber bitte ohne Hinweise auf Berger. Gesagt, getan. Solms’ Büro stellte zahlreiche kritische Anfragen zum Thema und leitete die Antworten gleich an Berger weiter. Letztlich dauerte es noch drei Jahre, bis die Politik nennenswerte Maßnahmen gegen »Cum-Ex« ergriff.

Auch die heutige Parteiführung steckt mit drin: So lernte Berger bei einem »ausgelassenen Abend« in der großbürgerlichen »Villa Bonn« im Mai 2012 den damaligen Landeschef der nordrhein-westfälischen FDP, Christian Lindner, kennen. Fotos dokumentieren, dass die beiden sich gut verstanden. Einer weiteren Einladung konnte Berger im November 2012 jedoch nicht nachkommen, denn da waren die Razzien in seinen Büros und Privaträumen schon gelaufen und er hatte sich auf dem schnellsten Weg in die Schweiz abgesetzt. Sein Strafverteidiger war übrigens bis 2020 Wolfgang Kubicki.

Im »Cum-Ex«-Sumpf kann Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) die Koalitionspartner willkommen heißen, er kennt sich da bereits aus. Zuletzt gab es für ihn allerdings gute Nachrichten. So untersagte das Hanseatische Oberlandesgericht am Dienstag der Süddeutschen Zeitung, aus den Tagebüchern des Patriarchen der Warburg-Bank, Christian Olearius, zu zitieren (jW berichtete am Mittwoch). In seinen Niederschriften geht es unter anderem um eine Reihe von Treffen mit Scholz, der zu seiner Zeit als Erster Bürgermeister Hamburgs dem tief in das »Cum-Ex«-Netzwerk verstrickten Geldhaus aus der Patsche helfen wollte.