Deutsche Innenminister tagen in Brüssel

München. Die deutschen Länderinnenminister sind am Mittwoch zu einer zweitägigen Sonderkonferenz in der belgischen Hauptstadt Brüssel zusammengetroffen. Zentrales Thema sei die geforderte EU-weite »gerechte« Verteilung von Flüchtlingen nicht nur aus der Ukraine, sagte der IMK-Vorsitzende, Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU), am Mittwoch in München der dpa. Der Krieg in der Ukraine werde »nicht nur Folgen für die Außenpolitik und die äußere Verteidigung in Europa haben, sondern auch zu einer zentralen Herausforderung für die innere Sicherheit in Europa«, so Herrmann unter Verweis auf seiner Ansicht nach drohende Cyberattacken auf kritische Infrastrukturen und Unternehmen. (dpa/jW)