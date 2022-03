Nächste »Cum-Ex«-Razzia in Frankfurt am Main

Frankfurt am Main. Im Zusammenhang mit dem »Cum-Ex«-Skandal hat ein Großaufgebot von Kriminalpolizisten und Steuerfahndern Banken in Frankfurt am Main durchsucht, wie die Staatsanwaltschaft Köln am Mittwoch mitteilte. Es war nicht die erste Razzia im Zuge der Ermittlungen zu den kriminellen Geschäften, mit denen der Fiskus um Milliarden gebracht wurde. Diesmal wurden mehrere Geldhäuser durchsucht, darunter die US-Investmentbank Merrill Lynch, die zur Bank of America gehört, außerdem eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und Privatwohnungen von drei früheren Bankangestellten. (dpa/jW)