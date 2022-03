Moskau: Gas nur noch gegen Rubel

Moskau. Russland will Gas nur noch gegen Rubel liefern. Präsident Wladimir Putin wies am Mittwoch während einer im Fernsehen übertragenen Regierungskonferenz an, für Gaslieferungen in »unfreundliche Staaten« keine Dollar oder Euro mehr zu akzeptieren. Devisenzahlungen für russische Waren hätten ihren Sinn verloren. Behörden und Zentralbank hätten nun eine Woche Zeit, um ein entsprechendes Zahlungssystem umzusetzen, so der Kremlchef. Zu den »unfreundlichen« Ländern gehören sämtliche EU-Staaten, die USA, Kanada und Großbritannien. Infolge der Ankündigung erfuhr der unter Druck stehende Rubel eine Stärkung an den Finanzmärkten. In der BRD kommt etwa die Hälfte der Gasimporte aus Russland. Die Verträge wurden mit Dollar-Angaben abgeschlossen. Rubel könnten bei der Zentralbank eingetauscht werden, aber die ist sanktioniert. (AFP/dpa/Reuters/jW)