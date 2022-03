Nicht alle Russen

Das tschechische Nationaltheater in Prag ändert wegen des Ukraine-Kriegs sein Programm für die nächste Saison. Die ursprünglich geplante Premiere einer Inszenierung der Oper »Pantöffelchen« des russischen Komponisten Peter Tschaikowski (1841–1893) entfällt, wie der Sprecher der Bühne, Tomas Stanek, am Dienstag auf Anfrage bestätigte. Er verwies auf Teile der Erzählung, die vom »großen russischen Reich« handelten. Man stehe an der Seite der Ukraine und unterstütze ihren Kampf für ihre Unabhängigkeit. An der Programmänderung gab es indes auch Kritik. »Tschaikowski hat mit dem heutigen Konflikt nichts zu tun«, lautete ein Leserkommentar auf dem Portal Seznam Zpravy. Der Nationaltheater-Sprecher beschwichtigte, dass keineswegs alle russischen Autoren aus dem Repertoire verschwinden würden. Man werde weiterhin Stücke wie die Dramatisierung des ­Dostojewski-Romans »Der Idiot« oder das Ballett »Schwanensee« zur Musik Tschaikowskis aufführen. (dpa/jW)