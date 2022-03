Rotlicht: Entschleunigung

REUTERS/Amanda Perobelli Wer auf den Bus wartet, wartet auf den Bus. Mit Entschleunigung, einem Marketingwort zur besseren Herrichtung von Angestellten und anderen Lohnarbeitern, hat das wenig zu tun

In Havanna wurde in den letzten Jahren die Flotte staatlicher Linienbusse drastisch dezimiert. Hunderte Busse sind nicht mehr einsatzfähig, es mangelt an Ersatzteilen. Aber darüber reden nicht die, die von Entschleunigung sprechen. Der Begriff meint in erster Linie die Rückeroberung einer gewissen Bequemlichkeit: Mach mal Pause! Iss mal einen erdnuss- und karamellhaltigen Schokoriegel! Die Predigt zielt auf mehr Bewusstsein ab. Mehr Zeit fürs eigene Wohl statt für allerlei Arten der Arbeit.

Das »Tranquilo!« (»Langsam!«) aus den Groschenratgebern funktioniert religionsähnlich: Weltlichen Stress hat man, mittels eigenem Aufwand, durch Harmonie zu überwinden. Doch statt zum großen Harmonisierer hoch oben zu sprechen, macht man das – gut spätbürgerlich – mit sich selbst aus. Es gehe dabei um den »Umgang mit sich selbst, mit den Mitmenschen und mit der umgebenden Natur«, schreibt Andreas Koch in seinem Buch »Wertewandel. Nur ein Schlagwort? Oder Innovationskraft des 21. Jahrhunderts?« über den »ganzheitlichen Sinn«, den die Entschleunigung transportieren möchte.

Die Modestrategie hat eine Funktion: Wie das biblische Gelassenheitsgebet oder sein swahilisches Pendant »Hakuna Matata« dient die Empfehlung, allen Zwängen und Vorschlägen von außen zu trotzen, dazu, nicht überzuschnappen. Wem der Burnout schon die Stirn killert, der sollte notbremsen, wo er nur kann, und selbst dann ist der Aufprall meist ausgemachte Sache. Gesellschaftlich ausgemacht ist das Runterrocken aus Profitinteressen, der organisierte Raubbau. Das Monopolkapital weiß um seine Praxis, schert sich nicht um das Übermorgen, aber durchaus um das Morgen. Heute eine astreine Gewinnmarge: gut; morgen auch eine: besser. Der Kapitalismus schafft es vielleicht sogar mit Hängen und Würgen, den Planeten nicht komplett zu zerdeppern – die Kosten für den Bioumbau nach marktkonformem Plan tragen die andern, die Arbeiterklasse und die sogenannte Peripherie.

Wenn die Humanressource bedroht ist, heißt es Entschleunigung. Aber bitte in Eigenverantwortung. Soll man sich doch den weniger stressigen Job selbst suchen, die Lohneinbußen ertragen, die Umschulungen und Umzüge mitmachen. Bevor es besser wird, wird es schlimmer. Aber noch so viele fürs Kapital kostenlose Sabbatjahre schaffen keinen Hegemoniewechsel, keinen Systembruch, nur vulgären Privatkommunismus. Manche Sterbende sehen kurz vorm Tod aus, als würden sie genesen.

»Längst nicht alles davon, was Stress auslöst, wird durch den Job hervorgerufen. Freizeitstress entsteht beispielsweise durch die Angst, etwas zu verpassen«, schreibt Anja Rassek in einem Artikel vom 6. November 2020 auf – und die müssen es ja wissen, wie es um die ganzheitliche Stressproduktion bestellt ist – karrierebibel.de. Wer sich totschuftet, genauso, wer sich totfreut, ist für die Ausbeutung vergeudet.

Kurz vorm Exitus der Vernunft erdacht ist die hiesige Sehnsucht nach dem Leben ebenjener an der imperialistischen Ungleichzeitigkeit Leidenden. Wie entspannt es doch in der Karibik ist. Da hetzt keiner zum Büroturm. Dort macht sich niemand Sorgen darum, dass die Tochter zu spät zum Tennisunterricht kommt. Dass die Kubanerin morgens statt einer halben, nun eine ganze Stunde auf den proppevollen Bus wartet, hat im romantischen Trikont-Bild der westlichen Aussteiger keinen Platz. Ein Fehler, wenn man Gemütlichkeit probieren möchte. Statt dessen sollten sie Angst bekommen, etwas zu verpassen: Die Ruhe, die es gibt, wenn nebenbei die Maschinen um die Wette rennen, programmiert und organisiert von jenen, die heute Filmmusik von Elton John summen, während sie auf den Bus warten, nur um nicht auszuflippen.