imago/ITAR-TASS Auf dem Weg in den Westen: Startänzerin Olga Smirnowa

Vor vier Jahren, im April 2018, verweigerten die USA unter Donald Trump einer gefeierten Primaballerina vom Bolschoi-Ballett die Einreise. Olga Smirnowa, die besagte Startänzerin, durfte nicht in New York City auftreten – und das, obwohl der fliegende Wechsel von Künstlern zwischen Ost und West damals gang und gäbe war. Vergangene Woche sorgte Smirnowa erneut für Schlagzeilen: Sie, die kürzlich noch als Schwanenkönigin vom Bolschoi in Kinos wie dem Passage-Kino in Hamburg auf der Leinwand zu sehen war, wechselt endgültig in den Westen. In Zeiten, in denen normale russische Menschen in Westeuropa geschmäht und diskriminiert werden, wegen Generalverdachts auf Geldwäsche kaum noch ein Bankkonto eröffnen können und manchmal sogar um ihr Leben fürchten müssen, nimmt die hochbezahlte Ballettdiva ein Angebot von Ted Brandsen, Chef von Het Nationale Ballet in Amsterdam, an. Smirnowa wird künftig als Luxusballerina aus Holland firmieren – vermutlich ist der Antrag auf ihre neue Staatsangehörigkeit schon gestellt.

Nun hat Brandsen, ohnehin kein schöpferisches Genie, soeben den wahrscheinlich schlechtesten Tanzfilm aller Zeiten choreographiert. Das Kinostück heißt »Coppélia«, hat aber weder musikalisch noch optisch Ähnlichkeit mit dem beliebten Ballettklassiker. Vielmehr feiert die Konsumindustrie mit Eiscreme, Orangensaft, Autos und Fahrrädern darin fröhliche Urständ: absurd für einen Ballettfilm, aber lukrativ als Werbemaßnahme. Da passt es ins Bild, dass Brandsen mit Smirnowa eine Frucht der aufwendigen russischen Nachwuchspflege eiskalt abgeworben hat: wie eine Kriegsbeute.

Ballettfreund Wladimir Putin kommentierte den Abgang übrigens sarkastisch: Wie »zufällig in den Mund geflogene Mücken« würden solche undankbaren Geschöpfe vom russischen Kultursystem ausgespuckt. In der Tat wäre Smirnowa im Westen wohl kaum in den Genuss einer so hochwertigen Ausbildung gekommen. Vermissen wird man sie aber nur bedingt in Russland, sie war auch nicht die beste im Ballettdreieck von Sankt Petersburg, Moskau und Perm. Dort herrscht uneingeschränkt der Weltstar Swetlana Sacharowa, eine hochtalentierte, bildschöne Künstlerin, die zudem zeitweise nebenberuflich Abgeordnete der Duma war und von mir schon vor Jahren als »Jahrhundertballerina der Präzision« bezeichnet wurde. Auch die temperamentvolle Nachwuchsballerina Marija Chorewa ist bereits weltbekannt für ihren unverwechselbaren, typisch russischen Stil. Ob und wann der Westen sie wieder auf Galas erleben wird, ist ungewiss.

Smirnowa ist nicht die einzige, die Russland verließ. Dass Ballerinos, die aus dem Westen nach Russland kamen, nach dem 24. Februar schnell ihre Koffer packten, verwundert indes wenig. Sie wollten einfach nur rasch in ihr Heimatland, so der Italiener Jacopo Tissi vom Bolschoi und der Brite Xander Parish vom Mariinski-Theater in Sankt Petersburg. Dass sie ihre Abreise als »Protest« deklarierten, entbehrte jedoch nicht der Heuchelei. Der harte Euro dürfte sie eher heimgelockt haben als eine bislang verborgene politische Haltung des Pazifismus.

Euro oder US-Dollar sind auch vonnöten, wenn ein talentiertes Ballettkind in Großbritannien oder den USA den Weg in die Profiszene gehen will. Die Ausbildungsstätten in London und New York sind in den letzten Jahren teuer geworden, Stipendien decken oft nur noch Teilbeträge ab. Ergebnis dieser Ausbildungspolitik: Kinder von Superreichen haben im Westen Vorfahrt in den begehrten Ballettberufen.

In Russland ist das anders. Entgegen den Lügen von Ukraine-Anhängern werden dort die weltbesten Ausbildungen im Ballett immer noch auf Staatskosten angeboten. Das Talent entscheidet, wer Tänzer wird, nicht der Geldbeutel der Eltern. Die konzentrierte Atmosphäre an hehren Orten wie der Bolschoi-Akademie in Moskau oder dem Waganowa-Institut in Sankt Petersburg ist denn auch unnachahmlich – und wird vom Westen nie erreicht.

Es gibt darum auch Westler, die jetzt in Russland bleiben. Wie der renommierte Ballettlehrer Fethon Miozzi, der in Rom und Sankt Petersburg ausgebildet wurde, dann eine fulminante Tänzerkarriere absolvierte und seit 2008 am Waganowa-Institut lehrt. Er bekannte sich öffentlich dazu, trotz Kummer über die militärischen Vorgänge nicht abzureisen, und er barmt mit warmherzigen Worten für seine ihm lieb gewordenen Schüler.

Die Kluft zwischen russischen und westlichen Künstlern ist dennoch größer denn je. Noch im Kalten Krieg galt die Kunst stets als Brücke, Kulturaustausch und Gastspiele überwanden die Ost-West-Grenzen. Das sieht heute anders aus: Die Cancel Culture liegt im Trend, ist die neue Zensur. Das Aalto-Ballett in Essen cancelte sogar seine Premiere »Die drei Schwestern« nach dem gleichnamigen Tschechow-Drama: Angeblich sei es »zu russisch«, zu »romantisierend«. Man hat wohl auch Angst vor dem aufgebrachten Mob.

Andere verurteilen den neuen und dennoch altbekannten Russenhass. So plant der Ballettveranstalter Georges Rischette in Luxemburg, auch Künstlerinnen und Künstler aus Russland zum Sommerevent »Gala des Étoiles« einzuladen. Aber ob das so klappen wird, wie er es erhofft, steht in den Sternen: Flüge und Züge aus und nach Russland sind stark reduziert. Die globale künstlerische Freiheit der letzten Jahrzehnte ist erst mal vorbei, in den Zeitläufen der Geschichte war sie nur ein Wimpernschlag.