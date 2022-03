Nachschlag: Gespielte Politik

Arte/dpa Stellenweise mit Sitcomcharakter: Wolodimir Selenskij in seiner Rolle als Geschichtslehrer/ukrainischer Präsident, der noch bei seinen Eltern wohnt (Szene aus »Diener des Volkes«)

Noch vor kurzem war das Interesse gering. Die ukrainische Serie »Diener des Volkes«, die den Schauspieler Wolodimir Selenskij berühmt und vielleicht sogar zum echten Präsidenten gemacht hat, gibt es seit November 2021 mit deutschen Untertiteln. Aber erst seit Beginn des Krieges findet die Serie enorme Beachtung. In dem Politcomedyformat gibt Selenskij den einfachen Geschichtslehrer Wassyl Holoborodko. Seine Schüler filmen ihn bei einem Wutausbruch über die korrupte Politik. Durch die Veröffentlichung des Videos wird er so populär, dass er selbst zum Präsidenten gewählt wird. Der Plot »ehrlicher Mann von der Straße macht in der Politik alles anders« ist nicht sehr kreativ, aber die immer präsente Selbstironie sowie die Kritik an Oligarchen und Korruption machen die Serie interessant – und Selenskij spielt gut. Der fade Beigeschmack: Die »Pandora Papers« haben mittlerweile aufgedeckt, dass Selenskij selbst über Offshorefirmen an dubiosen Geschäften beteiligt ist. Der ehrliche Politiker bleibt Fiktion. (mp)