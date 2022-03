»Die Anfänge der Schwarzen (Selbst-) Organisierung in Deutschland.« Vortrag. Bafta Sarbo, Laura Frey und Vincent Bababoutilabo setzen die Geschichte Schwarzer Selbstorganisierung in den 20er Jahren in Verbindung mit heutigen Kämpfen gegen Rassismus und Ausbeutung. Heute. 23.3., 19 Uhr, Afrikahaus, Bochumer Straße 25. Veranstalter: Helle Panke

»Sozialismus ist die beste Prophylaxe!« Diskussion. Privatisierung, Fallpauschalen, Pflegenotstand – die Liste der gesundheitspolitischen Auseinandersetzungen ließe sich

insbesondere durch die Probleme im Umgang mit der Coronapandemie verlängern. Welche Rolle können die Erfahrungen der DDR für die Gesundheitspolitik der Gegenwart spielen? Donnerstag, 24.3., 19 Uhr, Berlin, Helle Panke, Frankfurter Allee 25. Veranstalter: Internationale Forschungsstelle DDR

»75 Jahre Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes. Antifaschismus bleibt unverzichtbar!« Jubiläum. Unter dem Motto »Antifaschismus bleibt unverzichtbar!« erinnern wir an 75 Jahre antifaschistisches Engagement, Einsatz für den Frieden, Erinnerung an Naziterror und Widerstand. Wir laden alle Mitglieder und Interessierte herzlich ein. Anmeldung unter: vvn-bda.de/anmeldung-zur-veranstaltung. Sonnabend. 26.3., 18 Uhr, Frankfurt am Main, »Haus Gallus«, Frankenallee 111. Veranstalter: VVN-BdA

Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der Infektionsschutzmaßnahmen statt.