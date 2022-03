DGB: Weiter Homeoffice in Betrieben

Berlin. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat davor gewarnt, den Schutz vor Coronainfektionen am Arbeitsplatz zu vernachlässigen. »Arbeitsschutz darf ab Ende März keinesfalls zur Privatsache der Beschäftigten werden«, sagte DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Sonntagausgaben). »Die Pandemie ist eben noch nicht vorbei, und deshalb bleibt Homeoffice – da, wo es möglich ist – auch weiterhin nützliches Instrument, um Kontakte und damit Infektionsgefahren einzuschränken.« Gleichzeitig müssten Beschäftigte auch am Arbeitsplatz im Unternehmen weiterhin geschützt werden: durch Maskentragen in Innenräumen und enge Kontrollen des Infektionsgeschehens durch regelmäßige Tests. »Die Kosten dafür müssten die Arbeitgeber tragen«, sagte Piel. (dpa/jW)