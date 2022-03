»Wir berufen uns auf die Meinungs- und Kunstfreiheit«

Dies Irae »Adbusting«-Plakate in Kassel (2021)

Die politische Kunstform des sogenannten Adbustings ruft regelmäßig die Ermittlungsbehörden auf den Plan. Dabei geht es um Aktionen, bei der Werbung oder Plakate umgestaltet werden und deren Sinn entfremdet wird. Aktuell beschäftigt sich die Polizei mit dem Plakatkunstkollektiv Dies Irae. Um was geht es in Ihrem Fall?

Wir haben 2021 über 500 Plakate verbreitet, auf denen der damalige Bundesinnenminister Horst Seehofer mit einer Augenklappe über dem rechten Auge dargestellt ist. Die Plakatierung wirkte, als ob sie wie eine Werbung gebucht worden wäre: Die Plakate waren ordentlich in Werbevitrinen gehängt, wie man sie von Bushaltestellen kennt. Damit kritisierten wir, dass Seehofer viel zuwenig gegen Rassismus innerhalb der Polizei unternimmt. In seiner Heimatstadt Ingolstadt und weiteren bayerischen Städten plakatierten wir zu seinem 72. Geburtstag im vergangenen Sommer genau 72 dieser Plakate. Konkret wird nun gegen uns wegen einer Aktion in Wiesbaden ermittelt, wegen »Verunglimpfung von Verfassungsorganen«, Paragraph 90 b Strafgesetzbuch. Das ist wohl so etwas wie Majestätsbeleidigung für humorlose Innenminister.

Woher wissen Sie, dass gegen Ihre Gruppe ermittelt wird?

Wir wurden von einer Person kontaktiert, die eine Vorladung der Polizei bekam. Diese Person stand schon mal wegen Plakaten von uns vor Gericht. Inzwischen wissen wir, dass Seehofer der »Geschädigte« in diesem Verfahren ist. Leider bekommt es die Staatsanwaltschaft Wiesbaden seit August 2021 nicht hin, die Ermittlungsakte an den Anwalt zu schicken. Langsam haben wir das Gefühl, dass man uns hinhalten will.

Was genau ist auf den Plakaten zu sehen?

Seehofer bewirbt die Augenklappe »Korpsgeist«. Auf dem Plakat steht geschrieben: »Die einfache Lösung gegen Rechtsextremismus! Der rechte Rand verschwindet sofort! 100 Prozent blickdicht! Undurchlässig für Aufklärung! Macht Studie zu rassistischer Polizei überflüssig!« Darunter prangt in typischer Polizeischrift der Hashtag »Polizeiproblem«.

Über die strafrechtliche Bewertung von Adbusting-Aktionen wird immer wieder diskutiert. Auf welche Interpretation berufen Sie sich?

Zunächst dürfte im konkreten Fall ersichtlich sein, dass wir es mit einem satirischen Plakat zu tun haben. Wir berufen uns also auf die Meinungs- und Kunstfreiheit. Der AfD-Rechtsaußen Björn Höcke, den wir mal als »nationalistischen Rattenfänger« mit einer Flöte wie aus dem bekannten Märchen darstellten, hat mal versucht, uns wegen Beleidigung dranzukriegen. Die Staatsanwaltschaft argumentierte aber, das sei von der Meinungsfreiheit gedeckt. Inzwischen gibt es mehrere eingestellte Verfahren und einen sogenannten Darfschein. Das ist ein Auszug aus einer Ermittlungsakte, aus dem hervorgeht, dass Adbusting nicht strafbar ist, wenn man keine Plakate klaut oder beschädigt.

Im Verfassungsschutzbericht 2018 wurde Adbusting im Kapitel »Gewaltorientierter Linksextremismus« aufgeführt, 2019 dann nicht mehr erwähnt. Angesichts der anhaltenden Repressionen: Wa­rum bedienen Sie sich weiter dieser Aktionsform?

Dass Adbusting nicht mehr im VS-Bericht steht, ist ein Sieg für unsere Szene, aber auch ein Eingeständnis der Behörde, dass diese Aktionen nicht den Rechtsstaat gefährden. Es wäre leichtfertig, sich der Repression zu ergeben. Meinungsfreiheit kann man nur erhalten, wenn man sie auch verteidigt. Deswegen plakatieren wir auch weiterhin das Seehofer-Plakat.

In Ihrer Mitteilung zitieren Sie Jörg Schindler, Bundesgeschäftsführer der Partei Die Linke. Er äußert die Hoffnung, dass sich die jetzige Bundesinnenministerin Nancy Faeser, SPD, für die Einstellung des Ermittlungsverfahrens einsetzt. Glauben Sie daran?

Die neue Innenministerin setzt andere Akzente und hat ein Problembewusstsein für rechten Terror. Ob es deswegen eine Studie zu Rassismus in der Polizei geben wird und sie das Verfahren einstellt? Unwahrscheinlich. Dennoch setzen wir darauf, dass es künftig einen kritischen Umgang mit der Polizei gibt.