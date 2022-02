Hessen: Bouffier tritt zum 31. Mai ab

Fulda. Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) wird sein Amt in einer Landtagssitzung am 31. Mai zur Verfügung stellen. Das sagte er am Freitag bei einer Klausurtagung der hessischen CDU in Fulda. Seit 2018 ist er der dienstälteste Landeschef der BRD. Der bisherige hessische Landtagspräsident Boris Rhein soll Bouffier als Ministerpräsident und CDU-Landesvorsitzender nachfolgen. (dpa/AFP/jW)