Atomlobby mischt mit

Efrem Lukatsky/AP/dpa Nach Kämpfen zwischen russischen und ukrainischen Soldaten nahe der AKW-Ruine Tschernobyl hat die Strahlung zugenommen

Noch fließt russisches Gas wie gewohnt nach Europa. Doch der Krieg in der Ukraine hat die Preise auf dem Energiemarkt in die Höhe schnellen lassen. Das kapitalnahe Ifo-Institut erklärte am Freitag, dass die Inflation in der BRD in diesem Jahr deshalb weiter steigen werde. »Eine Fünf vor dem Komma der Inflationsrate im Gesamtjahr 2022 wird gerade wahrscheinlicher als eine Drei«, so Timo Wollmershäuser, Leiter der Ifo-Konjunkturprognosen. Der Energieversorger EnBW teilte am Freitag mit, man müsse sich angesichts der Lage in der Ukraine auf »dauerhaft hohe« Preise einstellen. Im Falle eines Lieferstopps russischer Rohstoffe wäre Deutschland besonders betroffen: 55 Prozent des von der BRD importierten Erdgases kommt aus Russland, beim Öl sind es 35 Prozent und bei der Kohle rund 50 Prozent.

Die Gemengelage hat die deutsche Atomlobby wieder auf den Plan gerufen. So mehren sich seit einigen Tagen Stimmen, die eine Aussetzung des Atom- und Kohleausstiegs fordern. Käme es zu einem Lieferstopp für russisches Gas, »müssen die Pläne zum Atom- und Kohleausstieg ganz klar auf den Prüfstand«, sagte beispielsweise Mark Helfrich (CDU) gegenüber Welt (Freitagausgabe). Auch der frühere EU-Kommissar Günther Oettinger (CDU) schlug vor, den Ausstieg aus der Atomkraft hinauszuschieben. »Wenn man die Abhängigkeit von russischen Gasimporten nicht noch weiter erhöhen will, wäre es sinnvoll, die letzten drei noch am Netz befindlichen Atomkraftwerke in Deutschland Ende des Jahres nicht abzuschalten«, meinte Oettinger im Gespräch mit Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten (Donnerstagausgaben). Nach Gesetzeslage sollen bis Ende des Jahres die drei letzten deutschen Akw – Isar 2, Emsland und Neckarwestheim 2 – abgeschaltet werden.

Julian Bothe von der Organisation »Ausgestrahlt« findet den Vorschlag gerade im aktuellen Kontext absurd: »Atomkraftwerke sind, selbst wenn sie nicht direkt angegriffen werden, in Kriegszeiten eine noch größere Gefahr als in Friedenszeiten«, erklärte er am Freitag gegenüber jW. Laufzeitverlängerungen in Deutschland scheiterten zudem bereits am nicht verfügbaren Brennstoff, so Bothe weiter. Sie würden zudem die »Abhängigkeiten von Russland« nicht verringern, da Gas, das für industrielle Prozesse und zum Heizen gebraucht werde, kaum durch Atomstrom ersetzbar sei. Der schnellstmögliche Umstieg auf hundert Prozent Erneuerbare sei die beste Lösung für eine unabhängige und sichere Energieversorgung. »Doch genau die, die jetzt wieder nach Atomkraft rufen, haben in den vergangenen Jahren alles dafür getan, den Ausbau der Erneuerbaren zu behindern und zu bremsen«, bemerkte Bothe.

Dass Atomkraftwerke besonders in Kriegszeiten eine Gefahr darstellen, bestätigen Medienberichte vom Freitag, nach denen durch Kampfhandlungen zwischen russischen und ukrainischen Soldaten nahe der Akw-Ruine Tschernobyl die Strahlung in der Region zugenommen habe. Dies liege vor allem an den Bewegungen schwerer Militärfahrzeuge in dem Gebiet, durch die radioaktiver Staub aufgewirbelt worden sei. Angela Wolff, Referentin für Atompolitik beim Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), sagte am Freitag gegenüber jW, Sicherheitsexperten befürchteten, dass Geschosse eines der 15 ukrainischen Akw treffen könnten. »Wer angesichts dieser nuklearen Bedrohung für ganz Europa die Rückkehr zur Atomkraft fordert, hat den Ernst der Lage offensichtlich nicht erkannt.«