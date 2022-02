Berufener des Tages: Boris Rhein

Arne Dedert/dpa Vielleicht der nächste CDU-Ministerpräsident in Hessen: Boris Rhein

»Sehr geehrter Besucher, im Moment wird diese Webseite überarbeitet. Bitte schauen Sie in einigen Tagen wieder vorbei.« Die profanen Worte, die Besucher der Internetseite borisrhein.de am Donnerstag lesen mussten, passten so gar nicht zur Tonlage der Meldungen, die an diesem Tag den wohl neuen hessischen Ministerpräsidenten priesen: Boris Rhein, Landtagspräsident mit Junge-Union-Hintergrund, einst Minister für Wissenschaft und Kunst, davor Innenminister. Offiziell muss Rhein von seiner CDU erst noch als Nachfolger vom mittlerweile 70jährigen Volker Bouffier auserkoren werden, was die Osthessen News dazu verführte zu fragen: »Steigt schon am Freitag weißer Rauch aus dem Esperanto-Schornstein auf?« Im gleichnamigen Hotel in Fulda wird sich die Landespartei zu ihrer »traditionsreichen Jahresauftaktklausur, dem sogenannten ›Künzeller Treffen‹«, zusammenfinden. Wohl dem, der von diesem »Event« bislang nichts mitbekommen hat.

Rhein, studierter Jurist katholischen Glaubens, ist CDU durch und durch: konservativ und auf Karriere aus. Der Rücktritt von Roland Koch beförderte ihn 2010 von dem Stuhl des Staatssekretärs auf den Sessel des Innenministers, auf dem sich zuvor Bouffier breitgemacht hatte, der fortan seinen ihm ganz eigenen Charme auf dem Ministerpräsidententhron zur Geltung brachte. In den Folgejahren fiel Rhein unter anderem damit auf, die ausufernde Polizeigewalt bei den antikapitalistischen Blockupy-Protesten 2012/13 zu rechtfertigen oder ein Alkoholverbot in Fußballstadien und dem ÖPNV zu fordern.

So denn der weiße Rauch an diesem Freitag aufsteigt, muss Rhein noch die irdische Hürde Landtag nehmen und dort zum Ministerpräsidenten gewählt werden – wenn die hauchdünne Regierungsmehrheit von nur einer Stimme steht. Wer regiert in Hessen noch gleich mit der CDU? Ach so, die Grünen. Na dann: Habemus Landespapam!