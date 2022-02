Gunst der Stunde

Axel Heimken/dpa Schiebt Kälteschutz von Soldaten vor: Eva Högl (SPD), Wehrbeauftragte des Bundestags (Hamburg, 10.12.2020)

Erste Eilmeldungen über die militärischen Operation Russlands in der Ukraine waren gerade erst gelaufen, da standen die Befürworter einer forcierten Aufrüstung der Bundeswehr schon auf der Matte. Als erster ging ein Militär in die Bütt: Generalleutnant Alfons Mais, Inspekteur des Heeres. Am frühen Donnerstag morgen meldete er sich im Karrierenetzwerk »Linkedin« zu Wort, in dem sich vor allem Manager und ihr Nachwuchs tummeln. »Du wachst morgens auf und stellst fest: Es herrscht Krieg in Europa«, schrieb Mais und knüpfte eine Klage über den Zustand der Truppe an. »Das Heer, das ich führen darf, steht mehr oder weniger blank da. Die Optionen, die wir der Politik zur Unterstützung des Bündnisses anbieten können, sind extrem limitiert.« Der Äußerung des Generals folgten – wie wohl beabsichtigt – Forderungen der Politik nach mehr Geld fürs Militär.

Vertreter der Regierungsparteien nahmen den Ball auf. Omid Nouripour, Kovorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen, erklärte am Freitag im Deutschlandfunk, wenn es einen Grund für die Politik gebe, ein schlechtes Gewissen zu haben, »dann sind es die Berichte über den Zustand der Bundeswehr«. Jetzt seien Gespräche über den Verteidigungshaushalt nötig. »Auch da kann ich nichts ausschließen«, drohte Nouripour. Ähnlich äußerte sich am selben Tag Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestags. Den Menschen werde »angesichts des russischen Überfalls auf die Ukraine« deutlich gemacht, »wie wichtig eine gut ausgestattete Bundeswehr ist«, sagte sie der Deutschen Presseagentur.

Ins selbe Horn hatte am Donnerstag Eva Högl (SPD), Wehrbeauftragte des Bundestags gestoßen. Im TV-Sender Phoenix erklärte sie: »Die Kaltstartfähigkeit der Bundeswehr ist nicht so, wie sie sein müsste.« Wenn etwa deutschen Soldaten in Litauen Kälte- und Nässeschutz fehlten, sei das »nicht akzeptabel in einem der reichsten Länder der Welt«. Jetzt müsse »knallhart priorisiert werden«. Konkret: »Weniger Auslandseinsätze mit weniger Kräften, dafür eine Verstärkung für die Bündnis- und Landesverteidigung.« Wie bei Högl war offenbar auch im ZDF-»Heute Journal« am Donnerstag die Vorstellung leitend, Russland könne demnächst vor den Toren Berlins stehen. Der frühere NATO-General Egon Ramms erklärte, er gehe nicht davon aus, dass die Bundeswehr das Land im Ernstfall verteidigen könne. Das liege vor allem an der Verkleinerung der Streitkräfte und fehlenden Ausgaben fürs Militär.

Auch der Spiegel machte sich die These des Heeresinspekteurs zu eigen, übernahm in einem Beitrag vom Freitag sogar dessen Wortwahl. »Vor allem die Bundeswehr steht nach Jahrzehnten der Abrüstung blank da«, heißt es. Lauthals bejammert wird der Umstand, dass die Streitkräfte der BRD nach 1989 »geschrumpft« worden seien. Statt mehr als 5.000 Kampfpanzern habe man heute »nicht einmal mehr 300«, die Zahl der Soldaten sei von fast 500.000 auf deutlich unter 200.000 gesunken. Was der Spiegel nicht erwähnt: Die BRD, Frankreich und Großbritannien geben mit jeweils mehr als 50 Milliarden Euro fast dreimal soviel für Rüstung aus wie Russland.

Bei Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) stieß der Chor der Aufrüstungsfreunde auf offene Ohren. Nach 1990 sei in der BRD der Rüstungsetat zurückgefahren und die Bundeswehr verkleinert worden, erklärte er am Donnerstag ebenfalls im ZDF-»Heute Journal«. Dies sei eine »Friedensdividende« gewesen. Andere Themen wie die »Entwicklung des Sozialstaates« seien in den Vordergrund gerückt. Dabei sei eine der »wichtigsten staatlichen Aufgaben, die äußere Sicherheit zu garantieren«, in den Hintergrund geraten, so der FDP-Chef. Das müsse sich jetzt ändern, »wir müssen die Bundeswehr stärken«, rief Lindner aus.

Gegen weitere Aufrüstung positionierte sich unter anderen Tobias Pflüger, stellvertretender Parteichef von Die Linke sowie früherer verteidigungspolitischer Sprecher der Linken-Bundestagsfraktion. Es sei »natürlich Unsinn, dass die Bundeswehr ›blank‹ dastehen würde«, erklärte er am Freitag gegenüber junge Welt. Der Militärhaushalt sei zuletzt bereits »enorm erhöht worden – wenn die Ampelkoalition hier nun noch mal drauflegen wird, ist und bleibt das falsch«. Der Zustand der Bundeswehr rühre daher, dass die Rüstungsbeschaffung »hochgradig ineffektiv und verschwenderisch« sei und sich oft eher als »direkte Subventionierungen der Rüstungsfirmen« herausstelle. Die russische Militäroperation sei »auch ein Brandbeschleuniger für die weitere Aufrüstung der Bundeswehr«, so Pflüger.