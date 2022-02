Noch ein Stern

Der Schauspieler Benedict Cumberbatch (45, »Sherlock«, »Dr. Strange«) soll auf Hollywoods »Walk of Fame« mit einer Sternenplakette verewigt werden. Dies gaben die Betreiber der Touristenmeile am Mittwoch (Ortszeit) in Los Angeles bekannt. Am 28. Februar soll der britische Star den Stern auf dem Hollywood Boulevard enthüllen. Er erhält die 2.714. Plakette auf dem berühmten Bürgersteig. Cumberbatch ist Ende März als Hauptdarsteller in dem Westerndrama »The Power of the Dog« im Oscar-Rennen. Der Film um zwei Brüder, die in den 1920er Jahren gemeinsam eine Ranch in Montana betreiben, ist mit zwölf Nominierungen diesjähriger Oscar-Favorit. (dpa/jW)