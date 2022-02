Ein gestohlener Stern

Kiran West Lehrlinge der Liebe: Julie (Alina Cojocaru) und Liliom (Karen Azatyan)

Was ist er für ein armer Tropf, dieser Antiheld! Liliom, der sowohl dem gleichnamigen Drama von Ferenc Molnár von 1909 als auch dem abendfüllenden Ballett von John Neumeier aus dem Jahr 2011 seinen Namen gibt, ist ein attraktiver Muskelprotz und doch zugleich ein vom sozialen Abstieg getroffener Verlierer. Ungerechtigkeit regiert in diesem Stück sichtlich die Geschicke der Menschen, und dass es ein derart sozialkritisches Handlungsballett gibt, ist allein schon etwas Besonderes. Choreograph Neumeier hat die Geschichte vom verliebten, aber aus Frust gewalttätig werdenden Liliom fürs Hamburg Ballett mitten in der Wirtschaftsdepression in den USA vor fast einem Jahrhundert angesiedelt. Dennoch wirkt die Story so aktuell, dass man glauben könnte, sie sei eben erst erfunden.

Exotisch und erotisch

Die Titelfigur, sinnlich, expressiv und technisch makellos von Karen ­Azatyan getanzt, arbeitet als Schausteller auf dem Jahrmarkt. »Playland« (»Vergnügungspark«) steht in leuchtenden Lettern da zu lesen, und das Schwanken zwischen Spiel und Ernst ist das betreffende Lebensgefühl. Die zarte Julie, poetisch getanzt von der häufig in Hamburg gastierenden Starballerina Alina Cojocaru, und der Supermacho Liliom verlieben sich. Ihr Sohn (von Louis Musin sensibel angelegt) sollte ihr kleines Glück vollkommen machen. Doch es kommt anders.

Das soziale Klima birgt Sprengstoff. Die Arbeitslosen demonstrieren, tanzen mit Schildern in der Hand, bieten sich für Billigjobs an. Lohndumping, Armut und Zukunftslosigkeit prägen die Stimmung. Manche wollen dafür bezahlen, dass man ihnen Arbeit gibt. Das ist die Realität auf der Bühne. Den Kontrast dazu bildet der funkelnde Jahrmarkt mit exotisch tanzenden Perserinnen, dem sich munter drehenden Karussell und der erotischen, unübersehbaren Frau Muskat, der das Karussell gehört. Sie, von Anna Laudere und ihren tollen langen Beinen als Inbegriff des Mondänen getanzt, ist scharf auf ihren Angestellten Liliom.

Als er sich ihr verweigert, feuert sie ihn – sexuelle Diskriminierung ist ja kein Privileg der Männer, obwohl sie weitaus häufiger als die Frauen so agieren. Hier aber ist Liliom das Opfer. Und er kann gar nicht gut damit umgehen. Julie muss als Sündenbock herhalten, er schlägt sie, mutiert zu einem aggressiven Häuflein Elend. Um sich zu rächen, plant Liliom mit einem fiesen Kumpel auch noch einen Überfall auf Muskat – und verpatzt die Sache. Er wird verhaftet, bringt sich um, landet im Jenseits. Einmal noch darf er zurück in seine alte Welt, um dem heranwachsenden Sohn einen Stern zu schenken. Kein Wunder, dass das Himmelslicht in dieser Geschichte eine Glühlampe ist. Aber der Stern ist gestohlen: Liliom hat auch diese Chance, ein ordentliches Leben zu führen, ruiniert.

Tod mit Luftballons

Durch all diese Szenen schreitet mit Florian Pohl ein hochgewachsener Mann, der Luftballons verkauft – und es ist der Schnitter Tod persönlich, der mit unsterblich-surrealer Haltung die bunten Ballons schweben lässt. All das geht ans Herz, ermahnt, weckt auf, führt drastisch vor, wie sehr eine jede Existenz von den Umständen abhängt. Die klassisch-modernen Tänze und das Bühnenbild von Ferdinand Wögerbauer sind so vereinnahmend, dass man cineastische Gefühle entwickelt.

Opulente Komposition

Akustisch ist »Liliom« ohnehin ein Event für sich: Außer dem Philharmonischen Staatsorchester Hamburg spielen auch die NDR-Bigband und der brillante Akkordeonist Jakob Neubauer unter der Leitung von Nathan Brock. Die speziell für dieses Ballett entstandene opulente Komposition stammt vom französischen Oscar-Preisträger Michel Legrand, der bei der Uraufführung im Dezember 2011 noch lebte und stolz seinem Freund Neumeier zulächelte.

»Liliom« ist ein Ballett mit so vielen Aspekten, dass es auch für viele geeignet ist, die sich sonst weniger für die Kultur im Opernhaus interessieren. Alle Lehrlinge der Liebe und all jene, die die Welt sozial gerechter sehen wollen, haben hier ihr genussvolles Auskommen.