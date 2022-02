Sardellen am Strand

Juan Gonzalez/Reuters

35 Tonnen Biomasse auf einem Gebiet von 14 mal 500 Metern: Am vergangenen Sonnabend war der Strand von Necochea in Coliumo in der südchilenischen Region Biobío mit Abertausenden Sardellen bedeckt. Das berichtete unter anderem der Radiosender Biobío Chile, laut dessen Informationen es in den vergangenen Jahren zu ähnlichen Ereignissen in der Region gekommen war. So seien beispielsweise im März 2021 innerhalb von weniger als 24 Stunden zwei Sardellenstrandungen in der Gemeinde Arauco registriert worden. Damals hatte die nationale Behörde für Fischerei und Aquakultur (Sernapesca) als Grund den niedrigen Sauerstoffgehalt des Wassers ausgemacht, der die Fische schließlich an Land treibe. Auf Twitter untermauerte Sernapesca am Montag die These, dass ein Anstieg der Wassertemperatur zu einem verminderten Sauerstoffgehalt geführt habe – ein häufig in der Region zu beobachtendes Phänomen. (jW)