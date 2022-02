Sand im Getriebe

Geisser/imago Gestatten? Mein Name ist Tell, Wilhelm Tell

Zu der Behauptung, niemand sei zum Helden geboren, braucht man keinen Mut. Ebenso ist es eine Binsenweisheit, dass erst in der Not manch ein Mensch über sich hinauswächst – und vielleicht sogar in den Köpfen der Nachwelt zur Sagengestalt reift. Der biedere Wilhelm Tell in Friedrich Schillers Drama von 1804 wird nolens volens zum Tyrannenmörder und Freiheitskämpfer, womit der deutsche Klassiker einen Schweizer Ursprungsmythos in makellose Form goss, dessen verführerischer Kraft patriotische Eidgenossen gern erliegen. Es brauchte schon einen Max Frisch, der 1971 in seiner Erzählung »Tell für die Schule« den historischen Stoff unter die Lupe nahm und die von Schiller gesponnene Geschichte eines zum Nationalhelden erhöhten, vielleicht bloß einfältigen Bergbauern Faden für Faden aufdröselte.

Eher in seiner Tradition als derjenigen Schillers steht der Schweizer Joachim B. Schmidt, der die Tell-Sage auf neue Weise erzählt und zerlegt. Kein allwissender Autor oder kritischer Historiker berichtet hier, »wie es wirklich gewesen« (die berühmte Forderung Leopold Rankes an die Geschichtswissenschaftler), sondern das Wort haben alle am Romangeschehen Beteiligten – bis auf einen: Tell. Nicht er, sondern die Zeugen sind es, die abwechselnd schildern, was sie gesehen, gehört und erlebt haben (wollen).

Tells vielköpfige, drei Generationen umspannende Familie, Bauern und Bürger, der Pfarrer, vor allem auch die Landsknechte, nicht zuletzt Gessler kommen zu Wort. Sie beleuchten das Geschehen aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln und färben es nach ihrem je eigenen Interesse, je eigenen Charakter anders: Gessler etwa, der Schillersche Bösewicht, erweist sich hier als zaudernder, sensibler, mit dem Schweizer Bergvolk heftig fremdelnder Landvogt, der lustlos tut, was er tun muss, um des Respekts seiner rauhen, raublustigen und mordgierigen Landsknechte nicht vollends verlustig zu gehen. Schillers Gessler findet ein verdientes Ende – bei Schmidt fordert es Mitleid ein, und überhaupt gibt es kein festliches Finale wie beim deutschen Klassiker. Die Sache nimmt ein etwas anderes Ende.

Gessler ist keine geschichtlich verbürgte Gestalt, Tell ebenso wenig; dass ein Mensch in der Not über sich hinauswächst und zum Helden wird, ist hier also nicht mal eine Binsenweisheit, sondern Auswuchs eines kollektiven Bedürfnisses. Überliefert ist zwar die Sache mit dem Apfelschuss: Die aber stammt nicht aus der Schweiz, sondern aus Island; in der phantasievollen Wielandsage schießt Wielands Bruder Egil seinem Sohn das Obst vom Kopf. Darauf spielt Joachim B. Schmidt, der in Reykjavik lebt, an, nur dass er das Verhältnis von Ursprung und Kopie augenzwinkernd umkehrt: Er lässt einen durchreisenden Isländer in der Bergwelt auftauchen, der, so die Suggestion, die Apfelschussgeschichte in seine nordische Heimat mitnimmt.

Als Gestalt der Überlieferung wird Tell erst im 15. Jahrhundert greifbar, und was sich seither an Erzählstoff um diese Person angelagert hat, greift Schmidt auf: den untertänigst zu grüßenden Hut als Symbol der Fremdherrschaft, den der tumbe Tell schlicht übersieht, seine Gefangennahme und Flucht, der Showdown. Was fehlt, ist der Rütli-Schwur, ist die Schillersche, einst zeitgemäße Wunschidee vom Bündnis des Adels mit den Bürgern und Bauern, auf dass das ganze Volk geeint die nationale und politische Freiheit erobert.

Schillers Tell will eigentlich nur Weib und Kind schützen und wird ohne seine Mitsprache zum Volkshelden, der gegen die Willkür der Machthaber rebelliert. Joachim B. Schmidt, 1981 in Graubünden geboren, verzichtet auf diese revolutionäre Häutung eines Unpolitischen, sein Tell siedelt symbolisch genug in einem abgeschiedenen Tal fern der Dorfgemeinschaft und streift einsam durchs Gebirge. In seinem Roman spielen weder der geschichtliche Hintergrund – die Lösung der Schweizer Urkantone von der Herrschaft der Habsburger –, noch große politische Fragen eine Rolle. Im Mittelpunkt steht das einzigartige Individuum: eben der wortkarge, störrische, leicht erregbare Einzelgänger und Querulant Tell. Er »trägt kein Schuhwerk, sein Haar ist zerzaust und etwas verfilzt, mit seinem Bart könnte man ein Kissen stopfen«, heißt es bei Schmidt in seinem flüssig geschriebenen, immer einmal mit treffenden Beschreibungen und überraschenden Vergleichen aufwartenden Buch.

Sein Tell ist ein mürrischer Sonderling, der an einem Trauma aus seiner Kindheit als Messdiener leidet. Zum Helden geboren ist er nicht, sondern wird, gepiesackt von den Bütteln des Vogts, nur unwillig einer. Das politische Drama wird verengt zu einem persönlichen – und insofern spiegelt sich eben doch im historischen Stoff die gesellschaftliche und politische Gegenwart. Man kann den Roman als Ausfluss eines neoliberalen Zeitgeistes abtun, aber hier ebenso gut und besser den Geist des Widerstandes erblicken in einer Zeit, in der kaum kollektive, sondern individuelle Widerspenstigkeit Sand im Getriebe ist.