Nachschlag: Geile Entropie

Udo Rusch/PantherMedia Turnschuhe: Reintreten, wohlfühlen, geil!

Diebstahl ist ein Rausch, ein Einbruch in die öde Welt (»Taken by illusion / Through an endless cycling«). Mehr noch, wenn man erwischt wurde und rennen muss. Kein Kick ist es aber, wenn es nicht um selbstbezweckte Mopserei geht, sondern sachzwingendes (Rück-)Aneignen von Allernötigstem. In Ocean Groves wahrnehmungszerhacktem und bilderverschmiertem Musikvideo zu »Sex Dope Gold« herrscht vermittelter Klassenkonflikt: klobig-gedresste, brutal übermotivierte Schuhkettenlakaien jagen über einen Schrottplatz (den wiederum übersteuerte Hardrockwände einhegen) dem Stibitzer von Fußbekleidung hinterher. Nach einem Glitch in der Erzählung liefert der das Beutegut zum Turnen – und auch zum Abheben – glücklich an seine gefesselten Kumpanen ab. Sobald die reintreten und sich wohlfühlen, spüren sie ihre Ketten nicht mehr. Der bis dato nur verkündete Wohlstand tritt ein und entpuppt sich als geile Entropie: »It makes me laugh / Sex, Dope, Gold / Harder and harder again.« (km)