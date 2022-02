Lichtensteins Studio

Das frühere Studio des US-Künstlers Roy Lichtenstein (1923–1997) wird künftig ein Teil des New Yorker Whitney-Museums sein. Das Museum werde sein Fortbildungsprogramm für Studierende in das Gebäude verlegen, teilte die Leitung des Ausstellungshauses im Südwesten von Manhattan am Mittwoch mit. Lichtenstein gilt als einer der bedeutendsten Vertreter der Pop Art, er malte häufig im Stil des industriell gedruckten Comics. Er hatte das 1912 als Metallwerkstatt errichtete und nur wenige Straßenblocks vom heutigen Whitney-Museum entfernte Gebäude 1987 gekauft. Lichtenstein lebte und arbeitete dort zwischen 1988 und 1997. Nun spendete es seine Witwe Dorothy Lichtenstein dem Museum, das auf US-amerikanische Kunst spezialisiert ist. (dpa/jW)