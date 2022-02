Verdi: Tarifkonflikt bei Privatversicherungen

Berlin. Im Tarifkonflikt der privaten Versicherungswirtschaft erhöht die Gewerkschaft Verdi den Druck. Verdi werde die Beschäftigten neben einigen regionalen Maßnahmen zu »bundesweiten hybriden Ausständen« am 31. März und am 1. April aufrufen, kündigte die Gewerkschaft am Donnerstag in Berlin an. Dabei soll ein Teil der Beschäftigten vor Ort an Versammlungen teilnehmen, andere sollen sich wegen der Pandemie online beteiligen. Den Angaben zufolge war die zweite Verhandlungsrunde am Mittwoch ohne Ergebnis geblieben. (dpa/jW)