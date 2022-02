»In der BRD blockierte man die Erinnerung an ihn«

imago images/Bild13 Plastik der Buchenwald-Häftlinge und Glockenturm (Weimar, Ettersberg)

Wilhelm Hammann war Häftling im KZ Buchenwald und wirkte bei der Rettung von 175 jüdischen Kindern vor dem Todesmarsch mit. Anlässlich seines 125. Geburtstages jetzt an diesem Freitag haben Sie eine Broschüre über den Kommunisten mitverfasst. Wie wurde er unter der Nazidiktatur aktiv?

Wilhelm Hammann ist als Jugendlicher im Ersten Weltkrieg Kriegsgegner und Kommunist geworden. Als Lehrer in der Weimarer Zeit lehnte er die Prügelstrafe ab und setzte sich für Kinder aus Arbeiterfamilien ein, die sonst kaum Chancen hatten. Und als KPD-Abgeordneter in Hessen forderte er Schulgeldbefreiung, was die regierende SPD aus »Kostengründen« ablehnte. Bereits vor 1933 bekämpfte er die NSDAP und entlarvte sie als »Terrororganisation gegen die werktätigen Volksmassen«. 1933 wurde Hammann erstmals verhaftet, zwei Jahre später dann mit absurder Begründung zu drei Jahren Zuchthaus verurteilt. Anschließend verschleppten ihn die Nazis ins KZ Buchenwald. Dank der Solidarität der Mithäftlinge überlebte Hammann und bewies selbige zugleich seinerseits im Lagerwiderstand, indem er als Blockältester im Kinderblock 8 die ihm anvertrauten Kinder und Jugendlichen schützte; im April 1945 sogar vor dem Todesmarsch. Er gehörte zu den Frauen und Männern, die sich 1945 für den antifaschistisch-demokratischen Neuanfang einsetzten. Dabei scheute er als Landrat in Groß-Gerau auch nicht vor Konflikten mit der Besatzungsmacht zurück. Unter bis heute nicht geklärten Umständen starb Hammann 1955 bei einem Verkehrsunfall mit einem US-amerikanischen Panzer.

Wie wurde bislang an Hammann erinnert?

Auf der Trauerfeier für Hammann 1955 sprachen Politiker noch würdigende Worte, später wurde er vergessen. In der DDR gab es eine Wilhelm-Hammann-Schule, in der Lehrerzeitung erschienen Artikel über ihn. In der BRD blockierte man aber die Erinnerung an den aufrechten Kommunisten. Anfang der 1980er Jahre lehnte der damalige SPD-Landrat Vorschläge der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten und der DKP zur Ehrung ab. Selbst als sich Schüler aus Kassel – angeregt vom Buchenwald-Überlebenden Emil Carlebach – mit dem Antifaschisten beschäftigten und dazu beitrugen, dass die israelische Gedenkstätte Yad Vashem ihn wegen der Rettung jüdischer Kinder als »Gerechten unter den Völkern« anerkannte, stellte sich der Landrat quer. Er verwies auf ein politisches Urteil aus der Weimarer Zeit und absurde Anwürfe aus dem Jahr 1945. Die regionale Presse setzte sich dagegen in ihrer Berichterstattung für eine Würdigung Hammanns ein.

Noch 2005 schrieb aber die FAZ: Des Landrats wolle keiner gedenken, »denn er war Kommunist«. Kann seine Geschichte dazu beitragen, dem Antikommunismus etwas entgegenzusetzen?

Besagter Artikel in der FAZ war eher ein Abgesang des verbohrten Antikommunismus. Einzig die CDU lag damals in den »Schützengräben« des Kalten Krieges. Die Mehrheit der gesellschaftlichen Kräfte setzte sich für die Erinnerung ein. Ohne Anspruch auf Vollzähligkeit sind einige zu nennen: die GEW, eine Gedenkinitiative um Pfarrer Walter Ullrich, die DKP mit ihrer Zeitung Blickpunkt, die Geschichtswerkstatt und Die Linke. Mittlerweile gibt es eine Wilhelm-Hammann-Straße. Dennoch bleibt die Erinnerung an ihn eine Herausforderung, Schulen und Lehrkräfte müssen dafür weiterhin motiviert werden.

Hammann war Mitbegründer der VVN. Das ist vor dem Hintergrund interessant, dass ein Gastbeitrag der heutigen Bundesinnenministerin Nancy Faeser, SPD, im VVN-Magazin Antifa aus dem vergangenen Jahr vor kurzem eine Debatte auslöste. Welche Rolle spielt die SPD, wenn es um kommunistischen Widerstand geht?

Das Verhältnis der SPD zur VVN-BdA ist entspannter geworden, auch wenn Frau Faeser in einem aktuellen Interview für Bild erkennbar vor den rechten Angriffen eingeknickt ist. Viele SPD-Mitglieder nehmen aber wahr, dass zu den Gründern der VVN wichtige Sozialdemokraten gehörten, wie etwa Georg Buch oder Max Mayr, der Häftlingsschreiber von Buchenwald.