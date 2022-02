Gegen den Krieg

Florian Boillot Friedenstaube vor dem Brandenburger Tor. Kundgebung der Friedensbewegung (Berlin, 18.2.2022)

Entgegen dem von seiten der NATO-Claquere in bürgerlichen Medien erhobenen Vorwurf, auf dem russischen Auge blind zu sein, hat die Friedensbewegung ebenso wie die Partei Die Linke den Krieg Russlands gegen die Ukraine am Donnerstag einhellig verurteilt. Bundesweit wurde zu Friedenskundgebungen aufgerufen – allerdings mit durchaus unterschiedlichen Akzenten. Bei der Linkspartei und pazifistischen Gruppen steht den Ruf nach Verhandlungen und einer Politik der gemeinsamen Sicherheit im Vordergrund. Dagegen nehmen marxistisch oder anarchistisch geprägte antimilitaristische Initiativen eine klassenkämpferische Haltung ein, die sich gegen die russische Kriegspolitik sowie die NATO gleichermaßen richtet und gemeinsame Interessen der arbeitenden Bevölkerung betont.

Der »völkerrechtswidrige Angriffskrieg« sei durch nichts zu rechtfertigen, Russland müsse die Kampfhandlungen sofort einstellen, einem Waffenstillstand zustimmen und an den Verhandlungstisch zurückkehren, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der Linke-Parteivorsitzenden Susanne Hennig-Wellsow und Janine Wissler sowie der Fraktionsvorsitzenden Amira Mohamed Ali und Dietmar Bartsch. Die Bundesregierung wird aufgerufen, sich für eine Sonderkonferenz der Vereinten Nationen unter Einbeziehung Russlands und der Ukraine stark zu machen.

In einem am Dienstag abend vom Parteivorstand verabschiedeten Beschluss war noch die Sorge Moskaus vor einem Vorrücken der NATO gen Osten als »nachvollziehbar« bezeichnet worden. Davon findet sich in der aktuellen Erklärung nichts mehr. Die Linke ruft dazu auf, sich an Kundgebungen für den Frieden, einen Waffenstillstand und Abrüstung zu beteiligen. Bei der Wahl ihrer Bündnispartner ist die Linkspartei dabei nicht wählerisch. So gehört sie in Nürnberg gemeinsam mit den Pro-NATO-Parteien CSU, SPD, FDP und Grünen zu den Aufrufern für eine Solidaritätskundgebung mit der Ukraine am Donnerstag abend.

»Die Waffen nieder – nein zum Krieg« ist eine Erklärung von Reiner Braun und Willi van Ooyen überschrieben. Beide sind Mitinitiatoren eines von mehr als zehntausend Personen unterzeichneten Friedensappells, der das Hegemoniestreben von USA und NATO als Hauptursache der »Ukraine-Krise« benannt hatte. Die Mitschuld des Westens rechtfertigte keinesfalls die militärische Aggression Russlands, erklärten die beiden Koordinatoren der Friedensbewegung nun. Sanktionen gegen Russland seien aber abzulehnen, da sie nur die Bevölkerung des Landes treffen. Die Friedensbewegung müsse nun gegen den Krieg und für eine Politik der gemeinsamen Sicherheit auf die Straße gehen.

Die Bundesvorsitzenden des antifaschistischen Verbandes VVN-BdA, Cornelia Kerth und Florian Gutsche, verurteilten »auf das schärfste« die Entscheidungen der Duma in Moskau und des russischen Präsidenten, zur »nackten Gewaltpolitik« überzugehen, da diese »großes Leid über das ukrainische und das russische Volk bringen werden«. Die »lautstärksten Freunde« finde die russische Politik in Deutschland heute bei der AfD, sogenannten Reichsbürgern und anderen rechten Gruppierungen, erklärte die VVN-BdA.

»Wir sind kein Kriegsmaterial für die Profitinteressen der wenigen und ihre Militärstrategen – egal ob in Deutschland, den USA, Russland oder der Ukraine«, stellte die auch antimilitaristisch engagierte linke Berliner Stadtteilinitiative »Hände weg vom Wedding« klar. Zwar habe die russische »Reaktion« das Vorspiel einer jahrzehntelangen »NATO-Aggression«. Doch könne das Anliegen der russischen Seite nicht Anliegen einer klassenkämpferischen, sozialistischen Linke sein, da ein Krieg die Situation der lohnabhängigen Klasse in der Ukraine und Russland gleichermaßen verschlechtere. »Unsere Seite ist die der friedliebenden und arbeitenden Mehrheit in allen Ländern«, heißt es in einem Aufruf der Initiative zu einer Friedenskundgebung am Donnerstag abend auf dem Leopoldplatz im Wedding, die auch von der SDAJ, der trotzkistischen Strömung »Klasse gegen Klasse« und dem migrantisch geprägten kommunistischen Jugendverband »Young Struggle« unterstützt wurde.

In eine ähnliche Richtung geht das »Offene Treffen gegen Krieg und Militarisierung« (OTKM) in Stuttgart, das für diesen Freitag zu einer Kundgebung auf dem Schlossplatz aufruft. Dort soll deutlich gemacht werden, dass neben Russland auch die deutsche Regierung und die NATO mit ihrem Handeln diese Eskalation bewusst in Kauf genommen haben. »Die NATO ist kein Friedensprojekt, genausowenig wie Russland«, erklärte OTKM-Sprecherin Lisa Mendel am Donnerstag. »Deshalb lassen wir uns nicht auf irgendeine Seite stellen. Wir stehen gemeinsam gegen die Ausbeuter auf der Seite der ausgebeuteten Menschen aller Länder!«