Pleiten nach Konzept

Roland Weihrauch/dpa Begräbnisszene, die es nach der Sozialisierung des Gesundheitssektors nicht mehr geben wird (Essen, 30.12.2020)

Eine bessere Versorgung der Patienten und eine Beendigung des ruinösen Wettbewerbs zwischen den Kliniken verspricht der jüngst vorgestellte neue Krankenhausplan für Nordrhein-Westfalen. Dafür wäre es höchste Zeit, liegt das Land doch im bundesdeutschen Trend, wonach binnen 30 Jahren die Zahl der Krankenhäuser um ein Fünftel gesunken ist, die der Betten um ein Viertel. Bedenklich, zumal in einer alternden Gesellschaft. Vieles spricht aber dafür, dass die Reform unter Landesgesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) die Ausdünnung der Krankenhauslandschaft fortsetzt.

Ein im August 2019 erschienenes Gutachten im Auftrag der Landesregierung empfahl eine Krankenhausplanung anhand von Fallzahlen: Den Versorgungsauftrag für medizinische Dienstleistungen erhält ein Haus nur, wenn es eine jährliche Mindestmenge entsprechender Eingriffe nachweisen kann. Damit einher geht die Unterscheidung von medizinischen Fachbereichen und Unterdisziplinen, für die sich die Häuser gemäß Fallzahlenvorgaben qualifizieren können, bei Berücksichtigung zu erwartender Fallzahlen und Vorgaben zu Personal und Ausstattung. Den Empfehlungen des Gutachtens folgte die Änderung des Krankenhausgestaltungsgesetzes (KHGG), die im März 2021 im Landtag von der schwarz-gelben Koalition verabschiedet wurde.

Fallzahlen ersetzen damit die Bettenzahl, die bislang Kriterium war, und zentralisiert so die Krankenhausplanung. Denn zuvor entschieden die Häuser weitgehend selbst über ihr Angebot. Die Ausgestaltung der Kapazitäten soll in den 16 Versorgungsgebieten bis zum Ende der Legislaturperiode erfolgen. NRW wählt am 15. Mai.

Nichts lässt sich gegen eine Krankenhausversorgung sagen, die Ressourcen sinnvoll nutzt und die nötige Personaldecke gewährleistet. Das Gutachten legt allerdings auch einen Fokus auf Kürzungen: Es verweist mehrfach darauf, dass kleine Krankenhäuser die Ursachen einer medizinischen Überversorgung seien, und die Autoren zeichen vor, dass bis zum Jahr 2032 knapp 20 Prozent der Betten in NRW gestrichen werden müssten.

Dagegen wendet sich Achim Teusch, Verdi-Aktiver und Arzt in Rente mit jahrzehntelanger Krankenhauserfahrung. Einen wissenschaftlichen Nachweis, dass kleinere Krankenhäuser größeren unterlegen seien, gebe es nicht, stellte er gegenüber jW am Donnerstag fest, zumal auch sie hohe Fallzahlen erfolgreich bewältigten. Die Verringerung der Bettenzahl rechtfertigt das Gutachten mit einer besseren Auslastung, einer kürzeren Verweildauer der Patienten und einer Verlagerung in die ambulante Versorgung. Auch das sei unhaltbar, so Teusch. Länder wie Dänemark oder Holland, an denen sich die Reform orientiere, verfügten oft über kommunale ambulante Einrichtungen, die täglich und durchgehend anspruchsvolle Diagnostik und postoperative Versorgung ermöglichten. Davon sei Deutschland weit entfernt.

Die Reform forciert zudem an entscheidender Stelle den wirtschaftlichen Druck: Das KHGG sieht Sanktionen vor, wenn Häuser von den vorgegebenen Fallzahlen über eine gewisse Schwankungsbreite hinaus abweichen, etwa den Entzug des Versorgungsauftrags. Werden also mehr Patienten behandelt als vorgesehen, ist eine zusätzliche Vergütung durch die Krankenkassen nicht sicher. So wird eine strikte Sparpolitik nahegelegt, obwohl das Gesetz zugleich untersagt, Patienten abzulehnen. Wie sich dieser Widerspruch auswirkt, muss die Praxis zeigen.

Früh klang aus den Worten von Minister Laumann die Absicht heraus, den Abbau gesundheitlicher Leistungen zu gestalten, nicht, ihn zu beenden: Im November 2019 sagte er im DLF, dass »Krankenhäuser schlicht und ergreifend pleite gehen«, die Frage sei nur, »passiert es strukturiert, oder lässt man es einfach so laufen.« Die Kontrolle der Fallzahlen wirkt vor diesem Hintergrund als Instrument, gewollte Schließungen nur vordergründig medizinisch, tatsächlich aber politisch zu begründen.

Ursache der Krankenhausmisere sind ferner politische Rahmenbedingungen: Die Länder allein sollen Gebäude und weitere Infrastruktur der Häuser finanzieren, nachdem der Bund zum Januar 1985 aus der Finanzierung ausgestiegen war. Die damals entstandene Investitions­lücke wurde nie ausgeglichen. Sie beträgt laut RWI-Investitionsbarometer in NRW mindestens eine Milliarde Euro jährlich. Es ist ein offenes Geheimnis, dass Krankenhäuser durch teure Eingriffe fehlende Finanzmittel auszugleichen suchen, gezwungenermaßen sozusagen. Solche Mängel kann eine Landesreform nicht beheben. Doch sie entscheidet, wie und wo Mittel eingesetzt werden. Das Landesgesundheitsministerium und die Krankenkassen vereinbarten aber für 2019/20 ausdrücklich, mit dem Bundesstrukturfonds in NRW nur Schließungen und Zusammenführungen von Standorten zu fördern. Für Digitalisierung oder Ausbildung blieb nichts übrig, wie die Krankenhausgesellschaft NRW kritisierte.

Auch die Bundesregierung kündigt im Koalitionsvertrag eine Krankenhausreform an, in enger Abstimmung mit den Ländern. Es ist absehbar, dass die NRW-Reform darauf großen Einfluss haben wird. So ist derzeit nicht zu erwarten, dass die Weichen gestellt werden, die Gesundheitsversorgung von Kranken endlich vom wirtschaftlichen Druck zu befreien.