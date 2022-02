G7-Gipfel: Protest formiert sich

Garmisch-Partenkirchen. Vor dem G7-Gipfel im Sommer auf Schloss Elmau bei Garmisch-Partenkirchen formieren sich Gegner des Treffens. Anfang März will das Aktionsbündnis »Stop G7 Elmau« das Vorgehen besprechen. Auch bei den Repressionsbehörden laufen die Vorbereitungen. Man setze auf »hohe Polizeipräsenz«, hieß es laut dpa-Meldung vom Donnerstag beim Planungsstab. Die Staats- und Regierungschefs von sieben großen Industrienationen kommen auf Einladung der BRD vom 26. bis zum 28. Juni zusammen. Schon jetzt seien laut Landratsamt während der Gipfeltage drei Dauerkundgebungen für insgesamt 2.500 Teilnehmer angemeldet. In 2015 waren wegen eines G7-Treffens rund 4.000 bis 5.000 gekommen. Ihnen standen rund 18.000 Beamte gegenüber, der bislang größte Polizeieinsatz in Bayern. (dpa/jW)