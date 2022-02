Novavax-Impfstoff soll an Länder gehen

Berlin. Die ersten Lieferungen des Novavax-Impfstoffes gegen Corona sollten am Donnerstag beim Bund ankommen, wie das Gesundheitsministerium auf Anfrage in Berlin mitteilte. An diesem Freitag soll die Vakzine dann an die Bundesländer ausgeliefert oder von ihnen abgeholt werden können. Die erste Lieferung sollte 1,4 Millionen Dosen umfassen. Angeboten werden soll das Präparat vorrangig Beschäftigten im Gesundheitswesen. Es basiert anders als moderne mRNA-Impfstoffe auf einem klassischeren Verfahren. Im ersten Quartal soll Deutschland laut Ministerium insgesamt rund vier Millionen Dosen von ­Novavax bekommen. (dpa/jW)