Cum-Ex-Schlüsselfigur Berger an BRD ausgeliefert

Frankfurt am Main. Steuerrechtsanwalt Hanno Berger (71), mutmaßlich eine Schlüsselfigur der illegalen Cum-Ex-Aktiengeschäfte, ist am Donnerstag aus der Schweiz an die deutsche Justiz ausgeliefert worden. Berger wurde Kriminalbeamten des BKA in Konstanz übergeben, wie ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt mitteilte. Der Anwalt wurde umgehend der Wirtschaftsstrafkammer am Landgericht Wiesbaden vorgeführt. Die Übergabe wurde auch von der Schweizer Justiz bestätigt. (dpa/jW)