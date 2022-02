Airbus-Konzern erhält Auftrag für »Eurodrohne«

Manching. Die europäische Beschaffungsagentur Occar hat den Rüstungskonzern Airbus und dessen Partnerfirmen mit der Entwicklung der »Eurodrohne« und dem Bau von 20 Systemen beauftragt. Die Konzerntochter Airbus Defence and Space hat den Vertrag als Generalunternehmer für sich sowie Dassault Aviation aus Frankreich und Leonardo in Italien unterzeichnet. Das teilte der Konzern am Donnerstag im bayerischen Manching mit. Occar vertritt die vier Erstkunden der Militärdrohne: Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien. Den Angaben zufolge soll sie auch im Bereich der »inneren Sicherheit« eingesetzt werden können. (dpa/jW)