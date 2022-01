AfD-Spitze reagiert auf Listenrücknahme

Saarbrücken. Nach der Rücknahme der Landesliste für die Landtagswahl im Saarland am 27. März geht die AfD-Bundesspitze gegen die dafür verantwortlichen Mitglieder vor. Der Bundesvorstand habe Landesvize Christoph Schaufert, Beisitzer René Selzer sowie Michel Dörr und Patrick Ruttar vorläufig die Mitgliedschaftsrechte entzogen und Parteiausschlussverfahren eingeleitet. Das teilte Landeschef Christian Wirth am Montag mit. Am Freitag hatte die Landeswahlleiterin mitgeteilt, dass ein Wahlvorschlag wenige Tage vor Fristende zurückgenommen worden war. Die AfD kann weiter über Kreiswahllisten gewählt werden. (dpa/jW)