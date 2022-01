Gegen die Wand

Boris Roessler/dpa Wegen immer mehr Infizierter sollen die knapp werdenden PCR-Tests rationiert werden: Labor in Ingelheim am Rhein (2.7.2021)

Als sich vor zweieinhalb Wochen Bund und Länder zum ersten Coronagipfel im Jahr trafen, baute sie sich gerade erst auf. Jetzt ist die von Experten unisono vorhergesagte »Wand« da, der durch die ansteckendere Omikron-Virusvariante verursachte steile Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz. Seit Tagen vermeldet das Robert-Koch-Institut (RKI) neue Rekordwerte, am Montag lag die bundesweite Inzidenz bei 840,3 Neuinfektionen pro 100.000 Menschen in einer Woche. Dennoch wollte die zweite Bund-Länder-Runde des Jahres, die am frühen Nachmittag per Videoschalte begann, den Kurs bei der Pandemiebekämpfung nicht verschärfen, wie mehrere Medien vorab gleichlautend berichteten. Der Grund: In den Kliniken wirkt sich die steigende Zahl der Infektionen bisher deutlich weniger dramatisch aus.

Der sogenannte Expertenrat der Bundesregierung hatte bereits empfohlen, die bestehenden Maßnahmen beizubehalten. Vorsorglich sollten aber weitere Schritte vorbereitet werden, falls kritische Kennziffern etwa bei Klinikeinweisungen erreicht würden. Wie die Deutsche Presseagentur (dpa) am Montag berichtete, war in der Beschlussvorlage für die Beratungen, die der Agentur vorlag, von ersterem die Rede, von letzterem dagegen nicht. Man sei sich »einig, dass die bisher geltenden Regeln weiterhin Bestand haben«, hieß es demnach in der Vorlage. Die Beratungen dauerten bei jW-Redaktionsschluss noch an.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte zuvor bereits deutlich gemacht, dass er keinen Anlass für ein Umsteuern sieht. »Wir brauchen keine Kurskorrektur«, sagte er der Süddeutschen Zeitung vom Montag. Ähnlich hatten sich Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und mehrere Vertreter aus den Ländern geäußert. Trotz der steigenden Inzidenzen forderten Politiker von FDP und CSU jedoch einen Plan für künftige Lockerungen. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sagte Springers Welt, er erwarte von der Runde eine kluge Strategie, um sich »Stück für Stück aus der Pandemie herauszubewegen«.

Eine Änderung sollte es laut dpa bei den PCR-Tests geben, die aufgrund der steigenden Zahl Infizierter knapp würden. Lauterbach hatte daher mit Billigung seiner Länderkollegen vorgeschlagen, diese besonders genauen Labortests nur noch eingeschränkt einzusetzen. Sie sollen, wie es in der Vorlage hieß, auf Risikogruppen konzentriert werden und auf Beschäftigte, die diese betreuen und behandeln. Eine weitere Änderung sollte es bei den Quarantäne- und Isolationsregeln geben. Für die Allgemeinheit waren sie bereits gelockert worden, um möglichen Ausfällen in wichtigen Bereichen der Infrastruktur vorzubeugen. Nun sollten auch die bisher noch strengeren Fristen für Klinik- und Pflegepersonal ebenfalls verkürzt werden, so dpa. Infiziertes Personal kann sich laut dem Entwurf nach sieben Tagen vorzeitig »freitesten«, wenn es seit 48 Stunden symptomfrei ist.

Kritik kam von Kathrin Vogler, gesundheitspolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke im Bundestag. »Die Bundesregierung setzt auch unter Karl Lauterbach als Minister die Politik der Mängelverwaltung in der Coronakrise fort«, erklärte sie am Montag gegenüber junge Welt. Statt frühzeitig die Kapazitäten etwa der Gesundheitsämter und der Testinfrastruktur auszuweiten, werde »sehenden Auges in Kauf genommen, dass man sowohl mit dem Testen als auch mit der Kontaktverfolgung nicht hinterherkommt«. Jetzt müsse der Zugang zu PCR-Tests »priorisiert« werden, was bedeute, dass die meisten Menschen künftig auf die deutlich unsichereren Schnelltests verwiesen würden. »Das ist ein Armutszeugnis für die Gesundheitspolitik in Deutschland«, sagte Vogler.

Die geplante Coronaimpfpflicht war in der Beratungsvorlage nur am Rande Thema. Bund und Länder betonten demnach deren Notwendigkeit. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) bekräftige am Montag die Forderung nach einer Impfpflicht ab 18 Jahren. Eine Gruppe von Abgeordneten der Regierungsfraktionen will laut der Nachrichtenagentur AFP dagegen noch vor der für Mittwoch geplanten Debatte im Bundestag zur Impfpflicht einen eigenen Entwurf vorlegen. Der sehe eine generelle Impfpflicht für alle Menschen ab 50 Jahren und eine verpflichtende Impfberatung vor.