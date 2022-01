Sitzen bleiben wollen

Florian Boillot

Zwei Dutzend Aktivistinnen und Aktivisten haben am Montag Straßen in Berlin blockiert. Die Gruppe »Aufstand der letzten Generation« fordert ein Gesetz gegen Lebensmittelverschwendung und Entscheidungen für eine nachhaltige Landwirtschaft. Wegen Missachtung von Platzverweisen seien 24 Personen zeitweise in Gewahrsam genommen worden, sagte eine Polizeisprecherin. Sie würden sich wieder auf die Straße setzen, bis die Bundesregierung ein »Essen-retten-Gesetz« sowie eine Agrarwende bis 2030 umsetze »und unsere Zukunft schützt«, sagte eine Aktivistin. (dpa/jW)