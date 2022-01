Frau stirbt nach Anschlag an Universität in Heidelberg

Heidelberg. Nach einem Anschlag an der Universität in Heidelberg ist eine Frau ihren schweren Verletzungen erlegen. Der Täter habe ihr in den Kopf geschossen, hieß es am Montag nachmittag laut dpa-Meldung. Der Mann hatte am Mittag bei laufender Vorlesung in einem Hörsaal mit einem Gewehr um sich geschossen, wie die Polizei mitteilte. Es gab neben der Frau drei weitere Verletzte. Der Täter, wohl selbst Student, sei ins Freie geflohen und habe einen Rucksack mit weiteren Waffen dabeigehabt, will dpa erfahren haben. Demnach soll er sich dann erschossen haben. Die Polizei bestätigte bis jW-Redaktionsschluss nur den Tod des Täters. (dpa/jW)