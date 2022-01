F. Sionil José gestorben

Der »Pablo Neruda Centennial«-Preisträger Francisco Sionil José ist tot. Wie der Autorenverband PEN International mitteilte, verstarb der philippinische Schriftsteller am Donnerstag im Alter von 97 Jahren. José wurde als eines von fünf Kindern eines Priesters und einer Näherin in einfache Verhältnisse in Rosales in der Provinz Pangasinan hineingeboren. Der Vater verließ die Familie früh, die Mutter versorgte allein nicht nur die ganze Familie mit dem Allernötigsten, sondern auch José mit Büchern. Klassenkämpfe und Kolonialismus sind Leitmotive in seinem – in englischer Sprache verfassten, Dutzende Romane sowie zahlreiche Erzählungen, Essays und journalistische Arbeiten umfassenden – Werk. Großen Einfluss auf sein Schaffen hatte der philippinische Nationalheld und Autor José Rizal. (jW)