Nachschlag: Unterm Existenzminimum

Bernd Weißbrod/dpa Zwei Millionen Menschen in der BRD müssen fast täglich zur Tafel gehen, um nicht zu verhungern

Die Energie- und Lebensmittelpreise sind in den vergangenen Monaten drastisch gestiegen. Das trifft in erster Linie die Menschen, die ohnehin wenig haben: Geringverdiener und Bezieher von Sozialleistungen. Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes, spricht im DLF-Interview von einer »Katastrophe«: »Die Menschen, die in Hartz IV oder Altersgrundsicherung leben, leben unter dem Existenzminimum.« Zwei Millionen von ihnen müssten bereits jetzt regelmäßig zur Tafel gehen, um nicht zu verhungern. Mit den Preiserhöhungen verschärfe sich die Situation nun noch einmal, so Schneider. Die Strompreise beispielsweise stiegen 2022 enorm. Bei Hartz IV würden aber dafür jetzt schon 30 Prozent zuwenig berechnet. Trotzdem: Die Ampelregierung will bei den Regelsätzen nichts tun. »Wir haben aktuell eine Inflationsrate von fünf Prozent, gleichzeitig sind die Sätze zum 1. Januar dieses Jahres um 0,7 Prozent angehoben worden – das kann doch bestenfalls ein schlechter Witz sein.« (rsch)