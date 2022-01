»Let all the children boogie«

imago images/Mary Evans »Damals war ich Ziggy Stardust, absolut. Das war keine Rolle. Ich war er«

Ziggy played guitar / Jamming good with Weird and Gilly / And the Spiders from Mars /

He played it left hand / But made it too far / Became the special man / Then we were Ziggy’s band

(»Ziggy Stardust«)

Es gibt da auf Youtube diesen sehr schönen Konzertmitschnitt von 1972, der einem innerhalb von 30 Sekunden die performative Klasse David Bowies vergegenwärtigt. Bowie spielt, begleitet von seiner Band, auf einer kitschigblauen Akustikgitarre den Song »Starman«. Er singt: »There’s a starman waiting in the sky / He’d like to come and meet us.« Kennenlernen möchte er uns also, dieser Starman, traut sich aber nicht so richtig: »He thinks he’d blow our minds.«

»Starman« ist eine der Single­auskopplungen aus dem legendären Konzeptalbum »The Rise and Fall of Ziggy Stardust and The Spiders from Mars« von 1972, das in diesem Jahr seinen 50. Geburtstag feiern darf, derweil Bowie seinen 75. – diesen Sonnabend, am 8. Januar – auf einer Wolke Harfe spielen muss.

Der Übersong mit einer der strahlendsten Hooklines in der Geschichte des Glamrock war selbstverständlich ein Hit, ein weiterer Schritt straight nach oben auf der Karriereleiter des gerade mal 25jährigen Musikers aus Großbritannien – mit den Alben »Space Oddity« (1969) und »Hunky Dory« (1971) hatte der frühreife Brite hübsch vorgelegt.

Bowie, der große androgyne Verwandlungskünstler des Pop, ein neuer Männertyp am Horizont der damaligen Zeit, hat alles im Griff. Er wirft smarte, verführerische Blicke ins Publikum, vergisst auch nicht, mit seiner Band zu kommunizieren – netter Zug für einen, der auch diesen Auftritt auf einer ordentlichen Dosis Kokain absolviert haben dürfte. Man wundert sich, weshalb man den Mann in seiner ausgesprochen albernen Ziggy-Stardust-Kluft nicht entsprechend albern findet. Waren andere Zeiten damals, okay.

Trotzdem: Bowie trägt einen rotorangen Vokuhila, dazu einen knall­engen gold-blau-roten Hippieanzug. Der Punkt ist, Bowie ist ein unglaublich überzeugender Performer, grazil, beweglich, treffsicher, ernsthaft. Ein Mensch mit ausgesprochen markanter Physiognomie, ein außerirdisch anmutender Schlaks, strange und sexy zugleich. Und dann diese Augen. In den frühen 70ern, seiner Sturm- und Drangzeit, hätte er wahrscheinlich sogar in einem Kartoffelsack eine gute Figur gemacht. Über sein schillerndes Alter Ego sagte er: »Damals war ich Ziggy Stardust, absolut. Das war keine Rolle. Ich war er.«

Ziggy Stardust fiel zwar nicht aus den Wolken, so wie Bowie in seiner Rolle als Außerirdischer in Nicolas Roegs Spielfilm »Der Mann, der vom Himmel fiel« (1976). Doch wurde das Album von den Rezensenten mit einem Raumschiff verglichen: Es produzierte viel Feedbacklärm bei seiner Landung in London, damals vor 50 Jahren. An Bord diese unglaublichen Songs, »Ziggy Stardust«, »Lady Stardust«, »Rock ’n’ Roll Suicide«, »Starman«.

»Ein Song braucht einen Charakter, eine Form, einen Körper«, sagte Bowie einmal. Auf »Ziggy Stardust« wird er zu einem prophetischen Songschreiber und Rockstar einer traurigen Welt beinahe ohne Zukunft. Zu einem durchgeballerten Drogenfreak, auch das. Aber zu einem mit Durchblick: Ziggy kann nämlich mit Außerirdischen sprechen, zumindest erzählt er das. Um eines dieser unsichtbaren Wesen geht es in »Starman«. Der »black-hole jumper« hat ihn in einem Traum aufgesucht, damit er von ihnen künde. Ein Hoffnungsschimmer für Nichtgläubige.

Denn die Welt, so sieht’s aus im ausgesucht trashigen Plot der Platte, wird spätestens in fünf Jahren an einem Mangel an Ressourcen zugrunde gehen. Lust auf Rock hat eigentlich niemand, Strom für elektrische Instrumente gibt’s freilich ohnehin nicht. Angeber Ziggy schickt sich an, die Welt vor dem Ende zu bewahren, Liebe, Sex und Rock ’n’ Roll sollen es richten. Das soll ihm der Starman eingeflüstert haben: »He told me: Let the children lose it / Let the children use it / Let all the ­children boogie.«

Wir sollen es nicht vermasseln, sagt der Starman: »He’s told us not to blow it / Cause he knows it’s all worthwhile.« Ziggy verbreitet die tollen Nachrichten mit viel Emphase übers Radio, wird aber irgendwann Opfer seiner Ausschweifungen. Zu viele Drogen, ein zu großes Ego, zuviel von allem. Er verliert zuerst seine Fans, dann sich. Er hat es vermasselt.

David Bowie machte weiter fleißig Platten, darunter ein paar sehr schöne wie »Diamond Dogs«, »Low«, »He­roes« und ein paar nicht so gute in den 90ern. Er starb, 69jährig, am 10. Januar 2016 in New York City an Krebs, zwei Tage, nachdem sein 27. Album, das düstere Raumschiff »Blackstar«, gelandet war. In der Zeit seiner Erkrankung hatte er sechs Herzinfarkte erlitten. Der Körper merkt sich vielleicht nicht alles, aber vieles.