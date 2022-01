Letzte Vorstellung

Damian Dovarganes/AP Photo »Ich denke doch, ich bin schon ziemlich gut« – Peter Bogdanovich

Bescheidenheit war nicht seine Tugend. 1971 gab ­Peter Bogdanovich der New York Times zu Protokoll: »Ich beurteile mich nicht im Vergleich mit meinen Zeitgenossen. Ich beurteile mich im Vergleich mit den Regisseuren, die ich bewundere – Hawks, Lubitsch, Buster Keaton, Welles, Ford, Renoir, Hitchcock. Selbstverständlich denke ich nicht, dass ich in irgendeiner Weise auch nur annähernd so gut bin, wie sie es sind. Aber ich denke doch, ich bin schon ziemlich gut.«

Zu diesem Zeitpunkt hatte er gerade einmal drei Spielfilme gemacht. 1968 zwei B-Filme für Roger Corman – »Voyage to the Planet of Prehistoric Women« (unter Pseudonym) sowie »Targets« und 1971 sein eigentliches Debüt »The Last Picture Show«. Wie seine französischen Vorbilder der Nouvelle Vague begann Bogdanovich als Filmfan, Kurator und Kritiker. Bevor er schließlich Regisseur wurde, hatte er bereits Monographien über die Werke von Orson Welles, Howard Hawks, Alfred Hitchcock, John Ford und Fritz Lang veröffentlicht. Der Kanon halt.

Für sein Oeuvre maßgeblich sind: »The Last Picture Show« (1971), »What’s up Doc« (1972) und »Paper Moon« (1973). Die Henry-James-Adaption »Daisy Miller« von 1974 war sein erster, unglücklicherweise wegweisender Flop. Der Film krankte hauptsächlich daran, dass seine Freundin, Muse und Lieblingsdarstellerin Cybill Shepherd zwar ein veritables »It Girl« der Zeit war, im konventionellen Sinne aber nicht gut schauspielern konnte. Shepherd war dennoch indirekt für einen der besten Filme von Bogdanovich mitverantwortlich. Mit dem Geld, das sie als Schadenersatz für die Veröffentlichung unautorisierter Fotos vom Playboy erklagt hatte, kaufte sie, durch Orson Welles vermittelt, die Filmrechte an dem Roman »Saint Jack«. Daraus wurde dann 1979 einer der besten Vietnamkriegsfilme überhaupt, obwohl er größtenteils in einem Luxusbordell in Singapur spielt: alles über die Zusammenhänge zwischen Krieg, Kolonialismus, Prostitution und Drogenhandel in den traurigen Gesten des großen Ben Gazarra. Peter Bogdanovich verstarb am Donnerstagmorgen (Ortszeit) 82jährig in seinem Haus in Los Angeles.